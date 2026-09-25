Pleno del mes de septiembre de la Diputación de Valladolid presidido por Conrado Íscar. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El pleno de la Diputación de Valladolid manifiesta su apoyo a Ceuta e insta al Gobierno a restablecer la normalidad

El pleno de la Diputación de Valladolid ha comenzado hoy con la toma de posesión de la nueva diputada provincial, María de las Mercedes Motrel Cabezudo.

Después, se ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos excepto del PSOE, sendas proposiciones del Grupo Provincial Popular y Vox, con enmiendas del Grupo Provincial TLP y Vox a proposición del PP, en las que la institución ha mostrado su firme apoyo, solidaridad y cercanía con Ceuta.

También con sus instituciones y sus vecinos antes los graves acontecimientos vividos en los últimos días. Reafirma solemnemente la “inquebrantable pertenencia de Ceuta y Melilla a España”.

Además, la institución ha instado al Gobierno de España a seguir desplegando y manteniendo en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado necesarios hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad y el orden público.

Así como a seguir procediendo a la identificación de las personas que accedieron irregularmente al territorio y a seguir promoviendo y ejecutando su retorno efectivo a Marruecos.

El acuerdo reclama además que el Gobierno siga ejerciendo plenamente sus competencias en materia de control de fronteras, inmigración, seguridad y relaciones internacionales, evitando trasladar estas responsabilidades a la Ciudad Autónoma.

También que siga exigiendo a Marruecos el cumplimiento efectivo de sus compromisos de cooperación; y que siga reforzando de manera permanente la protección de la frontera española en Ceuta, garantizando también el salvamento y la protección integral de la población migrante que arriesga la vida en el mar.

Asimismo, la Diputación reconoce y agradece el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local y los servicios de emergencia.

Así como la labor de las asociaciones por los derechos humanos, los colectivos vecinales y las ONGs como Cruz Roja y Accem, entre otras, en la atención humanitaria y el acompañamiento social a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, la proposición del Grupo Provincial Vox exige al Gobierno de España un refuerzo inmediato y permanente de los medios humanos, materiales y tecnológicos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta y Melilla, así como la ejecución con la máxima celeridad de las devoluciones que procedan conforme a la ley.

Además, reclama la revisión de las relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos si sus actuaciones resultan incompatibles con el respeto a la soberanía española, y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de cualquier actuación que haya comprometido la seguridad de los españoles de Ceuta y Melilla.

A la proposición del Grupo Provincial Popular se suma, a propuesta del propio Grupo Provincial Vox, instar al Congreso de los Diputados a ejercer con la máxima diligencia sus funciones de control y fiscalización de la acción del Gobierno.

Todo, promoviendo la depuración de las responsabilidades políticas que, en su caso, pudieran derivarse de su actuación, y, en caso de apreciarse indicios de responsabilidad penal, a promover las actuaciones que procedan conforme al ordenamiento jurídico vigente y, en particular, a lo previsto en el artículo 102 de la Constitución Española.

Vivienda de protección pública en municipios de menos de 20.000 habitantes

El Pleno ha aprobado por unanimidad, con una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Provincial Popular, la proposición del Grupo Provincial TLP para impulsar la vivienda de protección pública en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El acuerdo insta a la Junta de Castilla y León a continuar desarrollando un Plan específico de vivienda de protección pública para estos municipios, que establezca una prioridad específica para los de menos de 1.000 habitantes siempre que exista demanda solicitada.

Que dé prioridad al alquiler y preste especial atención a las necesidades habitacionales de la juventud, las familias, las personas con discapacidad y las víctimas de violencia de género y personas que quieran establecer o mantener su residencia habitual en estos municipios teniendo también en cuenta parámetros de renta y patrimonio.

El plan deberá fijar además objetivos cuantificables de vivienda pública en el medio rural allí donde exista demanda real, contemplar una línea específica de financiación y colaboración con los municipios para poner a disposición suelo municipal, parcelas y edificios públicos o en desuso, y garantizar una planificación pública transparente, con información accesible sobre las actuaciones, los municipios beneficiarios, número de viviendas, los plazos y las inversiones.

Asimismo, la Diputación continuará colaborando con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos para identificar suelo, edificios y otras oportunidades que permitan desarrollar nuevas promociones de vivienda pública en los municipios pequeños, e insta también al Gobierno de España a seguir colaborando en el desarrollo de este plan específico de vivienda de protección pública.

Otros asuntos

El Pleno ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores para fomentar el asentamiento y arraigo de la población, en el marco del programa de reto demográfico 2026, con un importe de 550.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la primera concesión de subvenciones a las entidades locales de la provincia para la financiación de obras de bajo coste económico destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de población, ejercicio 2026, con una inversión por parte de la Diputación de 148.000 euros.

También se ha aprobado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), año 2026, que cuenta con una dotación presupuestaria de 30.000 euros.

Además, se ha dado el visto bueno a la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el sostenimiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad municipal, en la que la Diputación invierte 215.000 euros destinados a contribuir a los gastos de funcionamiento de estos 17 centros educativos y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural.

Por último, se han aprobado definitivamente las 353 actuaciones que incluye el Plan V, en el que se van a destinar 8 millones de euros en actuaciones municipales que se financiarán al 100% por la Diputación de Valladolid.