Entrega del Premio SAM a la Diputación de Valladolid por su plan de ruinas. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El plan de ruinas de la Diputación de Valladolid recibe el Premio SAM por asistir a los pueblos con menos recursos

La Diputación de Valladolid ha recibido, esta mañana, el Premio SAM 2026 en la categoría de ‘Mejor Práctica Presente’ por su Plan Provincial de Ruinas.

Una asistencia integral del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) para la protección de las personas y bienes en los municipios con menos recursos.

El galardón se ha entregado durante la segunda jornada del II Congreso Nacional de Servicios de Asistencia a Municipios (SAM 2026), que se ha celebrado durante los días de ayer y hoy en el Parque de las Ciencias de Granada.

El Plan Provincial de Ruinas de la Diputación de Valladolid actúa sobre los inmuebles en estado de ruina de los municipios de la provincia con menos recursos.

Prestando una asistencia integral que abarca desde la tramitación del expediente hasta la ejecución subsidiaria de las obras cuando el propietario no puede o no asume la actuación.

Premios SAM 2026

Los Premios SAM 2026 reconocen, en su segunda edición, dos iniciativas en las categorías “Mejor Práctica Presente” y “Mejor Idea a Futuro”, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos que refuerzan los Servicios de Asistencia a Municipios y de compartir experiencias entre administraciones.

Junto al Plan Provincial de Ruinas de la Diputación de Valladolid, ha sido distinguida en la categoría "Mejor Idea a Futuro" la iniciativa MencIA, de asistencia algorítmica a los municipios desde un catálogo provincial de inteligencia artificial soberana, presentada por la Diputación Provincial de Lugo.