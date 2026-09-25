La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, y la presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez. Ayto Valladolid

Fabiola Martínez lanza un taller en Valladolid para las familias con hijos con discapacidad: "Los cuidadores somos invisibles"

La presidenta de la Fundación Kike Osborne, Fabiola Martínez, ha presentado este viernes, 25 de septiembre, en Valladolid el taller 'Volver a encontrarnos', una iniciativa que persigue ofrecer herramientas sobre salud mental a las familias con hijos con discapacidad.

Martínez ha estado acompañada por la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque, en un acto que se ha celebrado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

El taller se celebrará este sábado, 26 de septiembre, en la sede de la Fundación Intras, entidad colaboradora. Por el momento, hay 20 familias apuntadas a este taller, aunque los interesados todavía pueden inscribirse al mismo a través de la app '+Family' de la Fundación Kike Osborne.

Carolina del Bosque y Fabiola Martínez presentan el taller 'Volver a encontrarnos' de la Fundación Kike Osborne. Ayto Valladolid

"Gracias por poner el foco en quienes somos invisibles, los cuidadores", ha señalado Fabiola dirigiéndose a la concejala de Juventud, quien se ha comprometido a "continuar impulsando y ayudando todas estas actividades que pongan en el centro a las personas y a las familias, más si cabe si tienen hijos con discapacidad".

El taller no está únicamente dirigido a las familias con hijos con discapacidad, sino que también se presenta como una oportunidad para los profesionales que trabajan en este ámbito, con el objetivo de que ellos mismos puedan adquirir estas herramientas para luego implementarlas en sus entornos laborales.

Además, están dirigidos a cualquier tipo de discapacidad, independientemente del grado y su naturaleza. "Nuestros talleres están abiertos a cualquier tipo de patología. Todas tienen cabida", ha incidido la impulsora de los talleres.

Este es el tercer año consecutivo que Valladolid acoge estas jornadas de la Fundación Kike Osborne, una entidad que aborda el cuidado de las personas con discapacidad y sus familias, mediante servicios y talleres que son totalmente gratuitos.

'Volver a encontrarnos', que se celebrará de 09:30 a 14:00 horas, forma parte del ciclo de talleres de salud mental para familias que la Fundación ha llevado a cabo en distintas ciudades españolas como Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona.

Supone un espacio de acompañamiento, reflexión y aprendizaje, con la presencia de reputados ponentes dentro del ámbito de la discapacidad y los cuidados.

Una de las ponentes invitadas es Ángels Ponce, terapeuta especializada en el acompañamiento a familias con hijos con discapacidad y experta en duelo. Es, además, la encargada del Grupo de Apoyo al Duelo online de la Fundación Kike Osborne para aquellas personas que necesitan seguir con acompañamiento una vez finalizan los talleres.

Los recursos que adquirirán los asistentes van desde herramientas para cuidarse hasta medidas para gestionar sus emociones y reconocer la importancia del autocuidado.

Cabe resaltar, según ha incidido Fabiola Martínez, que este año el taller contará con un servicio de ludoteca gratuito para aquellas familias que no tengan con quien dejar a cargo a sus hijos.

"Podrán ir los niños con discapacidad y sus hermanos, creando así también un ambiente de integración muy bonito", ha destacado. Los menores serán atendidos por un equipo de voluntariado de entidades como la Fundación Mapfre, Fundación Caixa, Fundación ONCE, Circo El Piruleto o ASDEGAL.