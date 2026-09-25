Convocan una protesta frente a la sede en Valladolid de la empresa que desahució a Maricarmen

Valladolid se suma este viernes a la ola de protestas por el desahucio de Maricarmen. El Sindicato de Vivienda ha convocado una concentración a las 20:00 horas de la tarde frente a la sede de Urbagestión en la calle Santiago para señalar a la empresa que desahució a la mujer de 87 años y para insistir en que lo ocurrido en Madrid no es un caso aislado.

"Señalemos a los responsables. Frente al negocio de la vivienda, organización de clase", ha publicado la organización en sus redes sociales junto al anuncio de esta convocatoria "urgente".

Maricarmen llevaba más de 70 años en el mismo piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro. Pagaba una renta antigua de unos 450 euros con una pensión que apenas superaba los 1.300. En 2018, Urbagestión compró la vivienda por 240.000 euros y le exigió un alquiler de 1.650 a 2.650 euros, una cifra imposible para ella.

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CONCENTRACIÓN DE URGENCIA

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VIERNES 25/09

20:00

CALLE SANTIAGO 9 (Frente a la sede de URBAGESTION)



SEÑALEMOS A LOS RESPONSABLES



🏠FRENRE AL NEGOCIO DE LA VIVIENDA

✊ ORGANIZACIÓN DE CLASE pic.twitter.com/NvyaexBK9D — Sindicato de vivienda de Valladolid (@SVValladolid) September 24, 2026

Ocho años de juicio, tres intentos fallidos de desalojo, la petición de la ONU de paralizar el lanzamiento y ofertas de mediación, incluida la del pianista James Rhodes, que se ofreció a pagar la renta o comprar el piso, no bastaron. El miércoles, al cuarto intento, la comisión judicial ejecutó el desahucio. Salió en camilla.

Urbagestión es una sociedad inmobiliaria con sede en Madrid y oficina en Valladolid, dedicada a activos residenciales y a la compraventa de farmacias y el caso ha encendido protestas en varias ciudades.

En Castilla y León ya se han producido movilizaciones en Ávila y Salamanca, y hay citas en Segovia, Burgos y Zamora mientras el Gobierno estudia un decreto de vivienda en los próximos días. Valladolid se suma así a las movilizaciones por Maricarmen.