La Cistérniga conmemora el 175 aniversario de su emancipación: "Una efeméride para recordar la historia de la localidad"

Hace 175 años que la historia de La Cistérniga (Valladolid) comenzó a forjarse en solitario a lo largo de todos estos años. Con motivo de ello, la localidad ha organizado para este viernes, 25 de septiembre, los actos conmemorativos por el aniversario de su emancipación.

"Una efeméride que servirá para recordar la historia de la localidad", han incidido desde el Ayuntamiento. Los actos buscan reconocer a quienes han contribuido a construir el municipio a lo largo de las últimas décadas.

Comenzarán con una conferencia del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid (UVa), Enrique Berzal de la Rosa, que abordará la trayectoria de la localidad a través de sus investigaciones.

Berzal de la Rosa ha publicado dos libros que versan sobre la historia de La Cistérniga, permitiendo recuperar y divulgar parte de la memoria histórica y social de un municipio que, en estos 175 años, ha experimentado una profunda transformación.

Seguidamente será uno de los momentos centrales de la conmemoración. Los alcaldes que han dirigido el Ayuntamiento de La Cistérniga durante la etapa democrática serán reconocidos.

El objetivo del actual Ayuntamiento es poner en valor la labor que han llevado a cabo aquellos que, en distintos momentos y circunstancias, asumieron la responsabilidad de representar a los vecinos y trabajar por el desarrollo del municipio.

El acto también incluirá un homenaje a los vecinos y vecinas de la localidad de más de 90 años, ya que se les considera protagonistas y depositarios de buena parte de la memoria viva de La Cistérniga.

Alberto Redondo, alcalde de La Cistérniga, ha resaltado que los vecinos más mayores han conocido un municipio "muy diferente al que hoy tenemos", ya que "han vivido su transformación y han contribuido, con su trabajo y con sus familias, a construir el municipio que hoy conocemos".

"Celebrar 175 años no significa solamente mirar al pasado, sino reconocer a quienes hicieron posible nuestro presente y asumir la responsabilidad de seguir construyendo el futuro", ha añadido.

El alcalde ha subrayado también la importancia de que la celebración permita "poner en el centro a las personas", recordando que la historia de un municipio "no está únicamente en sus documentos, edificios o fechas, sino en las generaciones de vecinos que han vivido, trabajado y construido su vida en La Cistérniga".

La jornada finalizará con la actuación de la Banda Municipal de La Cistérniga, que pondrá el broche musical a una celebración concebida como un homenaje a la historia, a la memoria y a las generaciones que han dado forma al municipio.

Con este acto, el Ayuntamiento quiere convertir el 175 aniversario de la emancipación de La Cistérniga en una celebración compartida por todo el pueblo, mirando al pasado con reconocimiento y gratitud, pero también hacia el futuro.

"La Cistérniga tiene 175 años de historia, pero sigue teniendo muchas páginas por escribir", ha concluido el alcalde.