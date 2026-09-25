Fotografía de familia de la gran cata en Cigales. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cigales disfruta de su mejor vino con una cata única y llena de calidad: “Es nuestro santo y seña”

“Para Cigales, el vino es uno de los principales motores de su economía. No solo por las seis bodegas que forman parte de la Denominación de Origen, sino por cientos de viticultores que, a lo largo de todo el año, se dedican a cuidar las viñas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, María del Val Tovar.

Ella es la concejala de Turismo y Enoturismo del Ayuntamiento de Cigales. Municipio, el vallisoletano, que está viviendo su XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia, desde el pasado 21 de septiembre y que llegará al 27 del mismo mes.

En la tarde de este viernes, 25 de septiembre, la localidad cigaleña ha vivido una de las citas más esperadas en el calendario con la cata comentada, desde las 19:30 horas, por el director técnico del C.R.D.O., Jesús María Barrigón Centeno, acompañada de los enólogos de las bodegas participantes.

Una cita que ha contado con la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales y que se ha desarrollado en el parque municipal con gran éxito de participación.

Cigales y un momento único a lo largo del año

“A lo largo de la historia de Cigales, el vino siempre ha estado muy presente hasta el punto de que, si el municipio tiene iglesia, es gracias a su vino, precisamente. Nuestra catedral del vino que es como nos referimos a ella a nivel turístico”, señala la concejala.

Nuestra entrevistada señala que esa Catedral del Vino se comenzó a construir en una época en la que la localidad vallisoletana “era el principal abastecedor de vino de la Corte”.

“Después, cuando la corte se traslada a Madrid, sufre un parón y, posteriormente, con donaciones de Fray Antonio Alcalde, natural de Cigales y obispo de Guadalajara (México) es cuando se termina su construcción”, señala la concejala.

Desde el 21 de septiembre y hasta el próximo 27 del mismo mes, el municipio vallisoletano está celebrando la XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia.

“Es el momento de poner en valor los vinos, nuestra Denominación de Origen y el trabajo realizado a lo largo de todo el año. Es una fiesta de calle, de amigos y llena de actividades con el vino y la viticultura como protagonistas”, explica nuestra entrevistada.

Señala, además, que los más pequeños “pueden disfrutar de ella con una gincana inspirada en la vendimia” y que los más jóvenes “pueden también tener un acercamiento consciente al mundo del vino a través de una cata didáctica”. Sin olvidarnos de los mayores que también viven con sus amigos de siempre “todo lo que tiene que ver con el vino en un ambiente “festivo que invade el municipio”.

“Es el acontecimiento anual, junto a nuestras fiestas de Santa Marina de julio, más importante del año para Cigales”, afirma nuestra entrevistada.

La importancia de las catas

“Las catas son la forma más fácil y divertida de poner en valor nuestros vinos. No son catas al uso, sino participativas donde los participantes vienen a divertirse y a aprender un poco más del mundo del vino. Por eso hemos preparado varias para este evento”, nos cuenta la concejala de Turismo y Enoturismo del Ayuntamiento de Cigales.

El pasado lunes, 21 de septiembre, se desarrolló la primera en la que se “apostaba por los jóvenes” bajo el título de ‘Aprende Catando’, donde un joven sumiller y un dj local dieron pequeñas nociones de cómo catar un vino, valorando, con un sistema de pizarras, diferentes características de los mismos.

Entre ellos la acidez, el cuerpo, el grado alcohólico y demás. Todo acompañado de la mejor música que fue subiendo de intensidad cuando la cata avanzaba.

“Queríamos quitar ese estigma de que el vino y las catas son solo para entendidos. Cualquier persona, mayor de edad, puede participar y disfrutarlo como el que más. Valorar también el producto que impulsa nuestra economía y nos da nombre en toda la región”, explica nuestra protagonista.

Además de esta, el pasado martes, 22 de septiembre, se desarrolló la ‘Cata de Vino con Queso’, donde se fue viendo cómo el maridaje hace que cambie la apreciación de los sabores de los alimentos.

El miércoles, 23 de septiembre, tuvo lugar una ‘Gincata’ con el Club de Cata Acaci de Cigales donde se juntaron diversas pruebas con preguntas acerca del mundo del vino y de la Denominación de Origen Cigales.

El jueves 24, la Cata-Casino, con varias pistas que daba el director para ganar la partida y este viernes, 25 de septiembre se ha puesto el colofón perfecto a las catas programadas que cuentan con la colaboración de la Ruta del Vino Cigales y de la Denominación de Origen Cigales.

La gran cata en Cigales

“Este viernes, 25 de septiembre, se ha celebrado la Gran Cata de la Denominación de Origen que es uno de los imprescindibles de la Fiesta de la Vendimia desde la creación de la Denominación de Origen en 1991”, nos explica la concejala.

Un acto que da el pistoletazo de salida a todos los actos programados para el fin de semana y en los que todo el mundo puede participar.

En la misma ha estado EL ESPAÑOL de Castilla y León. Allí, todas las bodegas que forman parte de la Denominación de Origen han tenido la posibilidad de presentar sus vinos y de explicarlos personalmente bajo la dirección del director de la misma que ha sido Jesús María Barrigón Centeno.

Una cita que, como el resto de las catas, se ha celebrado en el Parque Municipal de la localidad, desde las 19:30 horas.

“Esta cata es la más técnica. Aquí, cada bodeguero ensalza su vino explicando más detenidamente qué variedades de uva han utilizado y qué procesos ha tenido el vino, que buscaban conseguir con el producto. La historia completa de cada vino”, nos explicaba la edil.

Cata de vino en la Fiesta de la Vendimia de Cigales. EL ESPAÑOL.

Y así ha sido. Los diferentes aspectos de los vinos se han ensalzado en dicha cata dentro de un mundo tan complejo como es el vino para que los asistentes lo conocieran de primera mano.

Desde los procesos, que tienen una gran importancia, hasta la buena uva también para conseguir un buen vino y llegando hasta todo lo que hay que hacer para que la botella llegue a nuestra mesa.

“Nosotros, desde fuera, lo vemos muy fácil, pero cada una de las botellas es el resultado de muchos años de trabajo, de esfuerzo y de perfeccionamiento. El vino es nuestro santo y seña y por lo que Cigales es conocido fuera de nuestras fronteras”, ha añadido la concejala en declaraciones a este medio.

El pistoletazo de salida a un fin de semana mágico

“El fin de semana es uno de los momentos más importantes de la XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia de Cigales. Queremos que todos los que vengan se lleven un buen recuerdo y que cuando se encuentren en la barra de un bar o preparando una cena se acuerden de nosotros y pidan un Cigales”, apunta la concejala de Turismo y Enoturismo.

El sábado 26 de septiembre la actividad comienza a las 11:00 con la apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la iglesia y con muchas actividades más que pueden consultar en el programa que les dejamos a continuación.

A las 18:45 comenzará, con el pasacalles, uno de los momentos mágicos de la celebración antes de que a las 19:00, en la Plaza del Lagunajo, tenga lugar la imposición de bandas y entrega de ramos de flores a las bodegueras, con la proclamación de la bodeguera mayor.

A las 19:30 horas tendrá lugar el pregón de la XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia a cargo de Águeda del Val Ubierna por toda una vida dedicada al mundo del vino y en especial a la Denominación de Origen Cigales.

El domingo, 27 del mismo mes se desarrollará también, desde las 10:30 horas, el encierro campero y se podrá disfrutar de la Feria de Día en la Plaza Mayor desde las 12:00 o de la Feria del Vino en el Parque Municipal desde las 12:30.

Música, el IX Toro del Clarete desde las 19:00 horas y muchas actividades más se podrán disfrutar ese día de cierre del evento.

En busca de los 10.000 participantes

“Como siempre, las cifras son difíciles de calcular. Entre las catas, muestras de oficios, degustaciones, actos institucionales, encierros y conciertos programados, prevemos alcanzar unos 10.000 participantes”, añade María del Val Tovar.

María del Val. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Desde el Ayuntamiento de Cigales señalan que han preparado el evento “con la mejor de las intenciones” para “llegar a todos los públicos” con la colaboración de las diferentes asociaciones del municipio.

“Lo hemos hecho con mucha ilusión para impulsar, tanto el mundo del vino como la hostelería de nuestro municipio con las jornadas del Pincho Uvero que hay durante todo el fin de semana y con el objetivo de dejar un buen recuerdo a todos los vecinos y turistas que nos visiten”, finaliza la concejala de Turismo y Enoturismo del Ayuntamiento de Cigales.