Presentación de los actos del Día de la Hispanidad. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Grandes actos, gastronomía y talleres para celebrar el Día de la Hispanidad : “Estamos hermanados por la historia”

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado, esta mañana y en la Casa Consistorial ‘Hermanados por la Historia’, una programación cultural y divulgativa, con la que la ciudad conmemora el Día de la Hispanidad 2026, desde este domingo, 27 de septiembre y hasta el 29 de noviembre.

“Se trata de una cita emocionante. Venimos a celebrar que estamos hermanados por la historia. España, Estados Unidos e Hispanoamérica están hermanados por la historia. Desde hace tres años recordamos en torno a ese 12 de octubre. Una historia que ha dejado huella y hermanamiento”, ha señalado Irene Carvajal.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha recalcado que España forma parte de “la historia de EEUU desde sus orígenes” y que “hay que conocer quiénes somos y de dónde procedemos”.

“En esta tarea de divulgación queremos difundir una historia. El español nos une y lo hablan 600 millones de personas. La hispanidad es lengua, patrimonio, cultura y memoria compartida. Una comunidad diversa que comparte raíces”, ha añadido Carvajal.

La concejala ha incidido en que España, Estados Unidos e Hispanoamérica “tienen una gran oportunidad para aprovechar la historia como puente en el futuro”.

“Asumimos, desde hace tres años, el compromiso de conocer, de preservar, difundir y de seguir construyendo juntos”, ha compartido Irene Carvajal.

Durante el acto, la edil ha estado acompañada por el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Sicilia, en representación del director general de Políticas Culturales – Patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

También han estado presentes el coronel director de la Academia de Caballería, Francisco Javier López Villar. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería Jaime Fernández o el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín.

También han estado presentes representantes de distintos colectivos hispánicos afincados en la ciudad de Valladolid y el presidente de la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, Francisco Rollán.

Ignacio Sicilia ha defendido que la celebración del Día de la Hispanidad por parte de la Junta de Castilla y León es un “vehículo de la lengua española”.

“Cada vez más. Hay mucho interés por una lengua culta que representa la identidad de un pueblo, el arte, la arquitectura y como se construyó la España de América. La lengua nos une. La Hispanidad es una obra de la que hay que estar orgullosos. No se puede conocer lo que es ser español sin Hispanoamérica”, ha afirmado Sicilia.

El programa está diseñado para público de todas las edades y propone un enfoque lúdico y divulgativo para acercarse a la historia y la diversidad del mundo hispano a través de diferentes disciplinas.

Incluye, además, propuestas vinculadas a hitos históricos relevantes para el mundo hispano como el matrimonio de los Reyes Católicos del que se conmemora el 557º aniversario. También el V Centenario del fallecimiento de Juan Sebastián Elcano o el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América.

Actividades para todos los públicos

Las primeras actividades van a estar dedicadas a la cultura mexicana. La programación va a arrancar el domingo, 27 de septiembre, con sendos talleres dirigidos al público infantil el primero: ‘Construye tu propio ayoti’ y al público adulto el segundo: ‘Construye tu propio ayacachtli’, que van a enseñar cómo construir estos instrumentos musicales prehispánicos. Tendrán lugar a las 11:00 y a las 12:30 horas respectivamente.

Un día después, el lunes 28, la Sala ‘Francisco de Cossío’, de la Casa Revilla, será escenario del concierto ‘In Xóchitl in Cuicatl (flor y canto)’, un recital musical en lenguas indígenas e instrumentos tradicionales que comenzará a las 19:30 h, con entrada libre hasta completar el aforo.

La cultura peruana también va a tener un espacio destacado en esta edición. El 29 de septiembre, la Casa-Museo de Colón va a inaugurar la exposición fotográfica ‘Retratos de mi sangre’, con imágenes del artista peruano David Díaz, que podrá visitarse con entrada libre hasta el 29 de noviembre.

El mismo día 29 de septiembre van a comenzar las visitas teatralizadas a la Casa-Museo de Colón, una propuesta que recupera el programa tras el éxito de las ediciones anteriores. En esta ocasión, bajo el título ‘Ponce & Cía. Los exploradores españoles de Norteamérica’.

Las visitas se van a extender hasta el 11 de octubre. Habrá pases para escolares de martes a viernes, en horario de mañana y para público general los viernes, sábados y domingos para el público familiar. Para participar es necesario realizar una inscripción gratuita en la Casa Museo por teléfono o de forma presencial.

Además, el programa va a continuar con la proyección del documental ‘We, the Hispanos. The hispanic roots of the United States’ en versión corta el jueves 1 de octubre a las 19:30 horas en la Casa Revilla. A continuación, tendrá lugar un coloquio con el director, José Luis López-Linares.

El martes, 6 de octubre, la Casa Zorrilla va a acoger dos citas. Por un lado, una ‘velada criolla’ con la cantante peruana Adela García y su banda y la conferencia ‘Valladolid en la gesta de Elcano’, que, impartida por Vicente Lorente, conmemora el V centenario del fallecimiento del navegante. Ambas, con comienzo a las 19:30 y con entrada libre.

Ciclo de mesas redondas ‘Hispanidad sin complejos’

Uno de los ejes centrales de la programación será el ciclo de mesas redondas ‘Hispanidad sin complejos’, que reunirá en el Círculo de Recreo, los días 7,8 y 9 octubre a las 19:30 horas, a especialistas de distintos ámbitos.

La primera sesión estará dedicada a ‘España en el nacimiento de los Estados Unidos’ en el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano y contará con los historiadores José Manuel Azcona Pastor y Jorge Luis García Ruiz en una conversación moderada por el periodista, Ignacio Miranda.

El jueves 8, el encuentro ‘Pensar la Hispanidad’ va a reunir a los filósofos y sociólogos Miguel Ángel Quintana Paz y Agapito Maestre Sánchez en una mesa que va a estar moderada por el periodista Carlos Aganzo.

El ciclo se va a cerrar el viernes 9 con la mesa en torno a ‘La Hispanidad en los albores de Estados Unidos’, un diálogo entre la escritora Atilana Guerrero y la periodista Eva Moreno.

Cabe destacar que la entrada a todas las citas será gratuita.

Gastronomía y culturas

Entre el 8 y el 12 de octubre se va a celebrar, además, la segunda edición del rally gastronómico ‘Sabores de Hispanidad’.

Va a permitir descubrir la riqueza y diversidad culinaria del mundo hispano a través de la tapa.

El público va a poder saborear en los establecimientos adheridos a la iniciativa varias tapas inspiradas en la tradición gastronómica de los países hispanos a un precio de 4,75 euros, tapa más bebida.

En torno al Día de la Hispanidad

El viernes, 9 de octubre, a las 11:30 horas, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, acompañado por Irene Carvajal, primera teniente de Alcalde y concejala de Educación y Cultura, va a presidir el acto institucional del Día de la Hispanidad.

Se va a celebrar en la Casa-Museo Colón y el escritor Javier Santamarta dará lectura al correspondiente manifiesto durante el acto que va a ser clausurado por la cantante peruana Adela García.

La víspera del Día de la Hispanidad, el domingo 11 de octubre, la Rosaleda de Núñez de Arce del Campo Grande va a acoger el recital poético ‘Versos de Hispanidad’ del colectivo ‘Poetas del Campo Grande’ a las 12:30 horas.

El lunes, 12 de octubre, la jornada va a comenzar con los talleres infantiles ‘Exploradores de la Hispanidad’, una actividad divertida que presentará a los más pequeños exploradores españoles en Norteamérica.

La actividad se desarrollará en el picadero de la Academia de Caballería, con entrada gratuita, de 11:00 a 14:00 horas y con acceso por la calle San Ildefonso.

El programa saldrá a las calles a las 13:30 horas con una ofrenda floral a los héroes del mar ante el monumento de Cristóbal Colón. En un acto que será presidido por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín Meléndez.

Ya por la tarde, a las 18:30h, comenzará en la Academia de Caballería el desfile de banderas, con representación de diferentes comunidades hispanas, que recorrerá la plaza de Zorrilla, las calles María de Molina y Doctrinos para cruzar por el puente de Isabel la Católica y concluir en la plaza del Milenio.

La jornada se despedirá con el festival de música y danza ‘Sones de la Hispanidad’. El acto comenzará al término del desfile (19:30h) en la Cúpula del Milenio, con entrada libre.

La cita contará con la intervención de artistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La programación se extenderá después del Día de la Hispanidad. Del 13 al 15 de octubre, la Casa-museo de Colón será sede del XXXII Congreso Internacional ‘Descubrimiento y Cartografía. Los mundos de Carlos V’.

Por otro lado, el jueves 15 de octubre tendrá lugar la presentación editorial de La controversia de Valladolid en los textos, con la intervención de su autor, Sergio Chico, y del filósofo y ensayista Pedro Insúa. La cita, moderada por Carlos Belloso, tendrá lugar a las 19:30h en el Círculo de Recreo con entrada libre.

Conmemoración del matrimonio de los Reyes Católicos

El programa en torno a la Hispanidad se cerrará con una serie de actividades centradas en un hito decisivo para la historia hispánica: el matrimonio de los Reyes Católicos, celebrado en 1469, en el vallisoletano Palacio de los Vivero (hoy Archivo Histórico Provincial). Con motivo de esta efeméride, este enclave acogerá la exposición ‘El matrimonio que cambió el mundo’, que podrá visitarse del 19 de septiembre al 19 de octubre.

El viernes 16 de octubre, la Casa Revilla acogerá la conferencia ‘Los Reyes Católicos y la Universidad de Valladolid’ impartida por Carlos Vaquero Puesta en la Casa Revilla a las 19:30h con entrada libre.

El mismo día del 557º del aniversario del histórico enlace, el 19 de octubre, tendrán lugar dos actos conmemorativos: una ofrenda floral ante el monumento a los Reyes Católicos, en el Colegio de Santa Cruz, a las 18:30 h; y a las 19:30h, la representación teatral de Boda Real. El matrimonio que cambió el mundo, en la Sala Cossío de la Casa Revilla, con entrada libre.

El programa ha sido diseñado e impulsado desde la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Cuenta con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; y en su puesta en marcha han colaborado la Embajada de Perú en España, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, la Universidad de Valladolid-Centro de Estudios de América, la Academia de Caballería, el Archivo Histórico Provincial de Valladolid, la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, Belgravia Producciones, el Círculo de Recreo de Valladolid, Mexibero Cultura y Comercio y colectivos hispanos ubicados en Valladolid.