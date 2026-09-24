Carnero celebra el acuerdo histórico en Auvasa tras 13 años de bloqueo: "Es el día de mayor satisfacción como alcalde"

Son 1.195 los días que Jesús Julio Carnero (PP) lleva como alcalde de Valladolid. Tres años, tres meses y siete días. Pues este jueves, 24 de septiembre, el primer edil ha vivido su momento de "mayor satisfacción" desde entonces.

Así lo ha trasladado tras firmar el nuevo convenio de Auvasa después de 13 años sin consenso entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Un día que, según ha calificado el alcalde, es "histórico e importante" tanto para los empleados como "muy especialmente" para los vecinos de Valladolid.

"Todo tiene un único leitmotiv, que es satisfacer las necesidades de los vecinos y la de los trabajadores con unas mejores condiciones laborales", ha subrayado.

Antonio Barrul, presidente del Comité de Empresa de Auvasa, y Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, sostienen el nuevo convenio de la empresa muncipal. Ayto Valladolid

Para el regidor, lo que este jueves se ha escenificado es la "expresión del diálogo social" junto a los cuatro sindicatos representados (CTA, CC.OO., UGT y CSIF) en el Comité de Empresa. "Muestra la capacidad que podemos tener los representantes sindicales y el Ayuntamiento de llevar a efecto para satisfacer lo que nos corresponde: atender a los vecinos y vecinas", ha añadido.

El convenio fue firmado por los sindicatos, respaldado por el 83% de la representación de los trabajadores, después de que CTA y CC.OO. votaran a favor, UGT se abstuviera y CSIF lo rechazase, los únicos en no suscribirlo, por no llevarlo a una votación vinculante entre los empleados.

Carnero ha subrayado que este hito, después de 13 años de negociaciones infructuosas con los distintos equipos de Gobierno que han pasado por el Ayuntamiento de Valladolid, "sienta las bases para que sigamos en cotas récord en la utilización del transporte público".

El regidor ha tenido unas palabras de agradecimiento para todos los que han participado en las negociaciones, pero especialmente las ha focalizado en Eduardo Cabanillas, gerente de Auvasa, y Antonio Barrul, presidente del Comité de Empresa y miembro de CTA.

Así es el convenio

La firma del convenio no solo implica el desbloqueo de 13 años sin consenso, sino que también se traduce en una serie de mejoras salariales y sociales para más de medio millar de trabajadores que conforman la plantilla de Auvasa, 489 de ellos con contrato indefinido.

El proceso de negociación, según ha explicado Cabanillas, se retomó "desde cero" el 7 de marzo de 2024 cuando este se puso al frente de la empresa municipal tras convocar la mesa negociadora por primera vez desde el inicio de su mandato.

Desde entonces, en 35 sesiones y casi 100 horas de negociación se ha logrado dar luz verde al convenio. Si se tienen en cuenta las reuniones celebradas desde que se caducó el documento, estas ascienden a casi 130.

El primer convenio de Auvasa desde 2012 tendrá una vigencia hasta 2028, aunque nace con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, por lo que los trabajadores recibirán "muy pronto" las mejoras de las retribuciones correspondientes a 2026.

Las mejoras salariales, según han explicado los representantes sindicales, el gerente de Auvasa y el alcalde, se extienden a lo largo y ancho de la plantilla, aunque no de la misma manera.

Son los escalafones más bajos los que verán traducida esta negociación en un mayor porcentaje de dinero en sus nóminas. Precisamente, es este apartado lo que ha llevado a UGT a abstenerse y no votar a favor, ya que, a su juicio, las subidas salariales deberían haberse aplicado de forma homogénea.

La masa salarial de la plantilla, que representa cerca de un tercio de desembolso del Ayuntamiento de Valladolid, pasa de los 21 millones de euros en 2025 a los 21,7 en el presente ejercicio, aunque se incrementa hasta los 28,4 millones si se incluye el coste de la seguridad social.

Uno de los apartados más importantes del nuevo convenio es el desbloqueo de la antigüedad y el complemento por trabajar fines de semana y festivos.

El nuevo acuerdo contempla un aumento unitario del trienio del 11%, se elevan de seis a ocho el límite de trienios y se establece que el nuevo importe será actualizado de forma anual.

Momento de la firma del nuevo convenio de Auvasa. Ayto Valladolid

El complemento por trabajar sábados, domingos y festivos se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. También ocurrirá con la antigüedad.

Paralelamente, también se han ampliado algunos complementos retributivos a más grupos profesionales y se han creado nuevos conceptos, como es el caso de la disponibilidad por incidencias y el deslizamiento de jornada. Destaca a su vez la mejora de los salarios del personal de aparcamiento.

Jubilación parcial

Pero si hay algo que ha suscitado especialmente la alegría de todos los implicados en la negociación ha sido la recuperación de la jubilación parcial, que llevaba bloqueada desde 2021.

Este hecho había originado en los últimos años movilizaciones, huelgas y hasta litigios entre los trabajadores y Auvasa. Pero, a partir de ahora, los trabajadores podrán, a partir de los 62 años, acceder voluntariamente a la jubilación parcial siempre que se cumpla el periodo de cotización exigido por el Estado.

También se ha mejorado la ayuda escolar y la ayuda para cónyuges o familiares con discapacidad y se ha incorporado la ayuda para escuela infantil y mejorado el permiso por lactancia.

El convenio ha incorporado sesiones de 'escuela de espalda' para prevenir o mejorar lesiones relacionadas con la actividad laboral y el trabajador tendrá derecho a defensa jurídica por parte de la empresa en el ejercicio legítimo de sus funciones.

El nuevo texto regula más cuestiones que antes, pasando de 37 a 48 artículos ya que se incorporan materias, por primera vez, como los calendarios laborales, los servicios especiales y el disfrute de jornadas de descanso.

Habrá además procedimientos específicos para el acceso y la promoción dentro de la empresa, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y se ha abierto la posibilidad de acceder a promoción tanto vertical como horizontal, creando bolsas de empleo y estabilización de los contratos laborales, y se ha elaborado un plan anual de formación.

"Cumplir la palabra"

Si en algo han coincidido gran parte de las secciones sindicales, es que Carnero, junto al gerente de Auvasa, el concejal de Personal, Hacienda y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, y el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha "cumplido su palabra".

"No ha faltado usted a la palabra y eso nos ha dado mucho pie, mucha fuerza para seguir trabajando", ha subrayado Urbano Blanco, de CTA, dirigiéndose directamente a Carnero.

Precisamente, el sindicalista también le ha agradecido que haya mantenido fuera de las negociaciones las "injerencias políticas", ya que lo ha considerado como uno de los "puntos clave" para alcanzar el acuerdo.

El representante de CC.OO., Ángel Martín Molpeceres, incluso ha llegado a emocionarse durante su intervención, ya que hoy se ha "cerrado una herida que llevaba abierta 13 años". "Era muy amplia y muy grande y nos estábamos yendo de lo que se merecían los trabajadores y la ciudadanía", ha apuntado.

La nota "disonante" de los sindicatos, tal y como él mismo ha reconocido, ha sido Alfonso García Muñoz, de CSIF, ya que ha sido su organización la única que ha votado en contra del acuerdo al no llevarlo a referéndum entre los trabajadores.

En cualquier caso, ha valorado positivamente el convenio en alguna de las cuestiones, pero lo ha calificado de "austero" en materia económica. Ha celebrado, eso sí, la recuperación de la jubilación parcial y ha aprovechado la ocasión para pedir a Carnero "más inversión en vehículos e infraestructura".

Francisco Javier del Pozo González, de UGT, ha explicado que su abstención ha venido derivada por la no aplicación homogénea de las mejoras retributivas, ya que el sector mayoritario, el de conducción, no verá un "gran incremento" en sus nóminas.

No obstante, otras materias como la antigüedad o la jubilación parcial son cuestiones que han empujado a su sindicato a abstenerse y no a votar en contra, después de la consulta a sus afiliados arrojase un resultado casi empatado a la pregunta de si debían aprobar o no el documento.

Por último, el presidente del Comité de Empresa, Arturo Barrul, ha querido destacar "la trascendencia" de este nuevo convenio "pero sin mirar atrás", ya que a partir de este momento hay que dirigir la vista "a lo que vamos a construir a partir de ahora".

"No son tanto las mejoras, sino el hecho de que hay que pensar en qué es el día de mañana y qué pasa a partir del 2029", ha señalado.

Antes de fundirse en un abrazo con Carnero, Barrul ha destacado la "base que sentamos" tras la firma del convenio porque demuestra que "somos capaces de entendernos, cosa que parecía imposible hace tan solo tres años".

Finalmente, Carnero ha concluido haciendo un llamamiento a las mujeres de Auvasa, que representan un 11% de la plantilla, a animarse a las próximas elecciones sindicales, previstas para 2027, con el objetivo de "participar en los órganos de representación para que toda la empresa se vea representada".