• El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha participado esta mañana en un acto, en Madrid Cedida

Valladolid guarda a Narciso Alonso-Cortés en la Caja de las Letras junto a los grandes nombres de la cultura española

La memoria de Narciso Alonso-Cortés ya tiene una caja en Madrid.

El legado del escritor, investigador y académico vallisoletano ha quedado depositado este miércoles en la número 1059 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, un espacio que guarda la memoria de algunas de las figuras más destacadas de la cultura en español.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, del director del Cervantes, Luis García Montero, y de representantes de la familia Alonso-Cortés.

“Se trata de rendir homenaje a una de las figuras fundamentales de la cultura de Valladolid y preservar su memoria personal e intelectual en uno de los espacios de referencia para la conservación del patrimonio literario y cultural en español”, ha señalado Carnero durante el acto.

La incorporación del legado coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Alonso-Cortés.

Una efeméride que Valladolid ha aprovechado durante los últimos meses para recuperar y reivindicar la figura de quien dedicó buena parte de su vida a estudiar, conservar y divulgar la historia cultural de la ciudad.

“Para Valladolid ha sido un orgullo acompañar hoy a la familia de Narciso Alonso-Cortés. Él dedicó su vida a conservar y explicar nuestra historia y nuestra cultura. Hoy nos ha correspondido a nosotros conservar y transmitir la suya”, ha afirmado el alcalde.

Y en esa caja no queda guardada únicamente una colección de documentos y objetos personales. También lo hace una parte de la historia cultural de Valladolid.

“Lo que ha quedado depositado en esta caja pertenece a su memoria personal e intelectual, pero también forma parte de la memoria de nuestra ciudad”, ha añadido Carnero.

De Valladolid al Cervantes

Nacido en Valladolid el 11 de marzo de 1875, Alonso-Cortés desarrolló una trayectoria difícil de encasillar. Fue poeta, investigador literario, docente, periodista, historiador y estudioso del folclore, además de un firme defensor del patrimonio cultural vallisoletano.

Su nombre quedó ligado a algunas de las principales instituciones culturales de la ciudad.

Presidió el Ateneo y la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, fue cronista oficial de Valladolid, formó parte de la Comisión Provincial de Monumentos y se convirtió en el primer director de la Casa de Cervantes.

También dedicó buena parte de su trabajo a recuperar y divulgar la figura de autores estrechamente vinculados a Valladolid, como José Zorrilla y Miguel de Cervantes.

Su participación en la recuperación de la Casa de Cervantes y su contribución a la Casa de Zorrilla dejaron una huella que todavía permanece en la ciudad.

Ahora, su nombre comparte espacio en Madrid con algunas de las grandes figuras de las letras españolas.

“Ha significado incorporar el nombre de Narciso Alonso-Cortés a uno de los espacios de referencia de la cultura española, junto al legado de algunas de las personalidades fundamentales de nuestras letras”, ha destacado Carnero.

Valladolid ya estaba representada en la Caja de las Letras por dos nombres de enorme peso en su tradición literaria: Miguel Delibes y Rosa Chacel.

La llegada de Alonso-Cortés amplía ahora esa presencia y pone el foco en una figura cuya labor estuvo precisamente dedicada a conservar la memoria cultural de la ciudad.

El broche a un año de homenaje

El depósito en la Caja de las Letras supone uno de los momentos centrales de los actos organizados con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Alonso-Cortés. La conmemoración ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, la familia del escritor, la Casa de Zorrilla, el Archivo Municipal y otras instituciones culturales.

Entre las iniciativas desarrolladas se encuentra la exposición Don Narciso, su vida y su obra, además de conferencias, encuentros y actividades literarias destinadas a acercar su figura a las nuevas generaciones.

“Valladolid ha recuperado y reivindicado a Narciso Alonso-Cortés y ahora esa memoria ha adquirido una nueva dimensión nacional desde el Instituto Cervantes”, ha concluido el alcalde.