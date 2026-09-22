Presentación de la procesión de El Vítor de Mayorga en la Diputación de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Mayorga presume de El Vítor, una fiesta única y de interés turístico nacional: “Es la noche mágica del pueblo”

El diputado provincial y alcalde de Mayorga, David de la Viuda, ha presentado en la mañana de este martes, 22 de septiembre, la procesión y tradicional fiesta del fuego de ‘El Vítor’, que está declarada de Interés Turístico Nacional y que se va a celebrar el 27 de septiembre en la localidad vallisoletana.

Todo dentro de las fiestas en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo 2026 que se van a desarrollar en el municipio vallisoletano entre el 26 y el 30 de septiembre.

La cita más destacada se va a desarrollar el domingo, 27 de septiembre, con la procesión de El Vítor, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y que pasa por ser una de las tradiciones más antiguas de España.

Todo se remonta al año 1752, cuando a la localidad llegaron las reliquias de Santo Toribio, y cuya comitiva, que llegó por la noche, fue recibida por los habitantes de entonces que iluminaron el camino con antorchas improvisadas a base de pellejos de vino viejos impregnados en resina y colgados con varas de madera.

“Es una fiesta única a nivel nacional y de ahí su reconocimiento. Es la noche mágica del pueblo. Marca la diferencia en la provincia”, ha afirmado el alcalde de Mayorga, David de la Viuda.

La “mayor expresión de un pueblo a su patrón”

El también diputado provincial ha recalcado el valor de “la cultura y de las fiestas representativas de la provincia de Valladolid” y por ello hay que hablar de Mayorga y de ‘El Vítor’.

“El Vítor es la mayor expresión de un pueblo a su patrón. Seguiremos apoyando a los pueblos desde la Diputación de Valladolid para celebrar la esencia y las fiestas, sobre todo, las de esta índole”, ha añadido David de la Viuda.

No puede ser para menos dentro de una Fiesta de Interés Turístico Nacional que se va a celebrar este 27 de septiembre.

Rubén San Cirilo, concejal de Festejos y teniente de alcalde de Mayorga ha recalcado en la presentación la presencia de Miriam y Tomás, dos mayorganos que han participado en la rueda de prensa ataviados con la ropa para afrontar ‘El Vítor’.

“La cita se remonta a 1752. Será una procesión que saldrá a las 22:00 horas desde la Ermita de Santo Toribio y llegará a las 00:00 a la Plaza de España, primero para afrontar el regreso a las 04:00 horas. Es único en el mundo”, ha señalado Rubén San Cirilo.

Se han repartido un total de “850 pellejos” y desde el Ayuntamiento de Mayorga se han dado una serie de recomendaciones para evitar quemaduras.

“Todos sabemos que hay que evitar mirar hacia arriba y damos una serie de premisas para que no haya percances. La celebración se desarrolla siempre con normalidad”, ha explicado Rubén San Cirilo

Una edición especial

Este 2026 será especialmente histórico, ya que Mayorga conmemora el III Centenario de la organización de la celebración de Santo Toribio, tres siglos de una tradición profundamente ligada a la identidad del municipio.

Con motivo de esta efeméride, Santo Toribio y la Santa Reliquia, cuyo recibimiento dio origen a esta tradición, saldrán a las calles de Mayorga, haciendo de esta edición una celebración única y especialmente emotiva.

Se espera una gran participación de vecinos y visitantes, así como la presencia de fotógrafos y medios atraídos por la singularidad de la fiesta.

El origen

El 27 de septiembre de 1752, se recibe en Mayorga, su pueblo natal, la segunda reliquia de Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo, natural de Mayorga, fallecido en Zaña en 1606 y canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII mediante su bula Quoniam Spiritus por su labor de evangelización como Arzobispo de Lima.

Debido a que durante el avance de la comitiva cayó la noche, los vecinos salieron con teas y antorchas para poder iluminar el camino. Esas antorchas improvisadas eran pellejos de vino en desuso, que se colgaron de varales para iluminar aquella noche, naciendo así lo que hoy conocemos como La Fiesta de El Vítor.

Desde entonces, cada 27 de septiembre, los mayorganos se reúnen a las 10 de la noche en la Ermita de Santo Toribio ataviados con ropas viejas, guantes y sombreros, para proteger la piel de “la pez” que cae ardiendo de sus pellejos colgados de varales.

El Vítor o estandarte

El Vítor, que otorga el nombre a la fiesta, es un estandarte formado por una tabla policromada con adornos en tela y florales, concedido por la Universidad de Salamanca al Santo como uno de sus Doctorados.

En la cara delantera se puede leer “A Santo Toribio Alfonso Mogrovejo Arzobispo de Lima Hijo de esta Ilustre Villa de Mayorga”, y en la cara posterior “A expensas de Ángel García Fierro 1951” miembro de la familia encargada de la custodia.

Este tipo de estandarte contienen anagramas que combinan las letras V, I, T, O y R (en el caso de El Vítor de Mayorga V, T, R).

El Vítor, cierra la comitiva junto con los Mayordomos de la Congregación que portan las Insignias. Por último, detrás de ellos, la música y la gente que baila y canta a lo largo de toda la procesión.

Los pellejos

Son antiguos odres (cuero, generalmente de cabra, que, cosido y empegado por todas las partes menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquidos) para conservar el vino.

El empegado se hace con “pez”, un producto negro y viscoso que tradicionalmente se obtenía cociendo los tocones de pino, ricos en resina. Actualmente se queman entre 500 y 800 pellejos en la noche de El Vítor.

En la actualidad y por la escasez de odres tradicionales, después de un proceso largo y complejo de búsqueda de una solución adecuada por parte de algunos vecinos preocupados por el devenir de la fiesta.

El Ayuntamiento se hace cargo de la elaboración de unas réplicas (elaboradas de la misma forma que los tradicionales a base de pieles curtidas de cabra y pez) que han conseguido que desde el año 2000 la fiesta haya podido continuar tal y como se la conoce, evitando así el riesgo de desaparición de esta procesión por falta de pellejos.

El 27 de junio de 2003 la localidad recibió la noticia de que la procesión de El Vítor era declarada de interés turístico Nacional. (anteriormente ya era de interés turístico regional).