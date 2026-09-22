Un hombre resulta intoxicado por humo en el incendio de una vivienda en Laguna de Duero

Un hombre, de unos 60 años, resultó afectado por inhalación de humo este martes como consecuencia de un incendio registrado en la cocina de una vivienda situada en la avenida de Las Salinas, en Laguna de Duero (Valladolid).

El suceso se produjo a las 15:06 horas, cuando se recibió un aviso que alertaba de la presencia de una humareda en la escalera de un bloque de viviendas, cuyo origen se desconocía inicialmente.

Tras recibir el aviso, se alertó a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que se desplazaron hasta el lugar.

A su llegada, los bomberos confirmaron que el incendio se había originado en la campana extractora de la cocina de una de las viviendas y solicitaron asistencia sanitaria para un varón de unos 60 años, afectado por inhalación de humo.

Ante esta situación, se dio aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar para atender al afectado.