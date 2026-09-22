Presentación de la Fiesta de la Vendimia de Cigales en la Diputación de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La fiesta de la vendimia en Cigales, una cita perfecta y fiesta de interés turístico regional: “Es un plan completo”

El Ayuntamiento de Cigales ha presentado, en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, la Cuadragésimo sexta Fiesta de la Vendimia que se está celebrando del 21 al 27 de septiembre.

Una fiesta que está declarada de Interés Turístico Regional y que está organizada por el propio consistorio, en colaboración con la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Denominación de Origen Cigales, la Ruta del Vino Cigales y asociaciones locales.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de la localidad, Jaime Rodríguez, la concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo, María del Val y el gerente de la DO Cigales, Raúl Escudero, han presentado las actividades que se van a desarrollar con motivo de la Fiesta de la Vendimia de este año.

Roberto Migallón ha ensalzado la importancia del evento que comenzó ayer con sus actividades como un “punto de encuentro, tradición y cultura” que gira alrededor del vino.

Un evento para no perdérselo

Del 21 al 217 de septiembre Cigales se convertirá en punto de encuentro de tradición y cultura en torno al vino donde la Plaza Mayor de la localidad, la Plaza del Lagunajo y el Parque Municipal serán el escenario de catas, Feria del Vino, música en directo, muestra de oficios artesanos, eventos taurinos, gastronomía, juegos autóctonos y folklore entre otras actividades para todos los públicos.

“Quiero agradecer a la Diputación de Valladolid su colaboración y apoyo a esta Fiesta de la Vendimia que es la más antigua de Castilla y León y que tiene el honor de ser una fiesta de interés turístico regional”, ha afirmado Jaime Rodríguez, alcalde de Cigales.

El primer edil ha afirmado que ayer comenzaron las actividades con una “primera cata de vino de forma diferente y en la que un dj tocaba al ritmo en el que los vinos se sucedían” porque el vino “no es solo un producto”, ha añadido.

El alcalde de Cigales ha hecho un repaso por la programación de estos días en las que la diversión está asegurada.

“Tenemos muchas actividades para que sea un plan completo con catas, vino, gastronomía, conciertos, y muchas cosas más”, ha afirmado Jaime Rodríguez.

El sábado centrará la mayoría de los actos; sobre todo uno de los más emblemáticos como es el desfile de bodegueras de los 12 municipios que conforman la Denominación Origen Cigales y Valladolid Capital para el posterior pisado de la uva y degustación del primer mosto, acto seguido tendrá lugar el pregón de la Fiesta de la Vendimia que este año correrá a cargo de Águeda del Val Ubierna (Trabajadora y directora técnica del Consejo Regular de la DO Cigales desde su fundación en 1991 hasta su reciente jubilación)

Tras el pregón el Consejo Regulador de la Denominación Origen Cigales hará entrega de la distinción de embajador de la DO Cigales 2026 a D. Jaime Fernández (Presidente de los hosteleros de Valladolid) y posteriormente tendrá la entrega de premios del VII concurso fotográfico del envero en las viñas de Cigales celebrado durante todo el mes de agosto para acto seguido los amantes del vino poder disfrutar de la Feria del vino en la Plaza del Lagunajo donde podrán degustarse los vinos de las 6 bodegas de la localidad de Cigales y una bodega invitada.

El domingo será el momento para los aficionados taurinos con un encierro campero a las 10:30 h. y a partir de las 19:00 h. el IX Toro del Clarete con un recorrido urbano por la Villa Cigaleña y posteriormente suelta de dos vacas.

El domingo a las 12:30 h. se celebrará una degustación de Clarete de Cigales y quesos de Alimentos de Valladolid que será armonizada por la actuación de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

Pero además de estos actos principales desde el Ayuntamiento de Cigales a lo largo de la semana realizará diferentes catas de vino y actividades como una cata de quesos y vinos, un Casino del vino, una Gincata y la tradicional cata de la Denominación de Origen Cigales.

Con estas actividades durante el fin de semana el Ayuntamiento de Cigales busca acercar la tradición y cultura vitivinícola de su localidad y comarca a todas aquellas personas que quieran acercarse a Cigales durante estos días festivos con actividades para todos los públicos y edades.

Un programa “ambicioso”

La concejala de Cultura, Enoturismo y Turismo del Ayuntamiento de Cigales, María del Val, ha afirmado que se trata de un “programa ambicioso” y ha querido dar las gracias a todas las asociaciones que colaboran para que la fiesta salga adelante.

“La principal novedad la vivimos ayer con una cata dedicada a la juventud y un primer contacto con el vino. Hablamos con los jóvenes para que realicen un acercamiento consciente al vino. El vino es la base de Cigales”, ha señalado la edil.

También, dentro de las novedades, ha querido destacar la “gincata infantil” que va a tener lugar “el sábado por la mañana” para enseñar a los más pequeños a “podar, vendimiar y extraer vino”.

“Queremos acercar el mundo del vino a todos. A los más pequeños y a los más mayores. También me gustaría destacar todas las actividades musicales que vamos a vivir durante estos días”, ha afirmado María del Val

Por su parte, Raúl Escudero, el gerente de la DO Cigales, ha ensalzado que esta Fiesta de la Vendimia “sea la más antigua de Castilla y León” y ha hecho un repaso por todas las catas que estos días se van a celebrar en el lugar.

Programa completo

Lunes 21 de septiembre

20:00 h. Aprende catando: Menos teoría y más copa: Parque Municipal.

Martes 22 de septiembre

12:00 h. Inauguración de la exposición conmemorativa del 25 aniversario de la red rural de la provincia de Valladolid. En la Biblioteca Municipal.

20:00 h. Cata maridaje de queso y vinos en el Parque Municipal dirigida por el maestro quesero Armando Sanz de Quesos Félix Armando Sanz S.L. y el presidente de la Ruta del Vino Cigales Sergio García Ferrero.

Miércoles 23 de septiembre

19:00 h. Gran Gincata con la colaboración del Club de Cata de Cigales (ACACI). Apúntate al concurso en parejas y disfruta divirtiéndote en torno al vino, cata varios vinos de Cigales en el Parque Municipal.

Jueves 24 de septiembre

13:30 h. Inauguración de la Placa del Paseo del Vino, dedicada a la Bodega Ovidio García en los Arcos de la Iglesia.

18:00 h. Campeonato de Juegos Autóctonos para niños y niñas de 6 a 12 años (Tanga, rana y bolos) con la colaboración de la Asociación AJA el Barrero. No es necesaria inscripción. Lugar: Plaza Mayor.

20:00 h.. Cata-Casino Ven a probar suerte (o a demostrar tus conocimientos) en nuestro Casino Cigaleño del vino, no es necesario ser un experto, nuestros crupieres/sumilleres te ayudaran a la hora de hacer tus apuestas. En el Parque Municipal.

Viernes 25 de septiembre

19:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

19:30 h. Cata comentada por el director técnico del C.R.D.O. Jesús María Barrigón Centeno acompañada de los enólogos de las bodegas participantes.

21:30 h. Actuación del grupo “Casanova” en la Plaza Mayor.

22:00 h. Concierto en la Terraza del Clandestino,

23:00 a 4:00 h. Disco Movida con Joel Marashi, Víctor González, y los DJ locales GZLØK B2B RAÚL MD, en la Plaza Mayor.

00:00 h. Dj. Pendiente de confirmar en la Terraza del Clandestino.

Sábado 26 de septiembre

11:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

11:30 a 14:00 h. Talleres de artesanía en la Muestra de Oficios.

12:00 h. Paseo de Chiquibueyes en la C/ Armas.

12:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

13:00 h. Gran Yincana Infantil de la Vendimia en el Parque Municipal.

13:30h. Actuación de la Charanga LOS TOCAOS en la Plaza Mayor.

16:00 h. Concierto de Sergio Lucas (Flamenco y Ritmo Latino) en la Terraza del Clandestino.

17:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

17:30 a 20:30 h. Talleres de artesanía en la Muestra de Oficios.

17:45 h. Recepción de autoridades y bodegueros en el Ayuntamiento.

18:00 h. Misa Castellana oficiada por el párroco D. José Alfredo Lanchero amenizada por el coro de Cigales en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.

18:00 h. Apertura de la venta del Bocadillo Típico de la Fiesta de la Vendimia de morcilla, chorizo, salchicha o lomo por parte de Carnicería La Maruja C/ El Agua, 4.

18:00 h. Dj Xangai en la Terraza del Clandestino.

18:45 h. Pasacalles de los bodegueros, autoridades y los grupos de folklore desde la Casa de Cultura Vacceos.

19:00 h. En la Plaza del Lagunajo:

Imposición de Bandas y entrega de ramos de flores a las bodegueras.

Proclamación como Bodeguera Mayor a la bodeguera de Santovenia de Pisuerga, María Urdampilleta Soladana

Los Bodegueros Alberto Martín Velasco, Bodeguero de Cigales y Álvaro Pérez López, Bodeguero de Santovenia de Pisuerga y Bodeguero Mayor, procederán al tradicional Pisado de la uva para su posterior degustación

19:30 h. Pregón XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia a cargo de Águeda del Val Ubierna. Por toda una vida dedicada al mundo del vino y en especial a la Denominación de Origen Cigales. Trabajadora incansable del Consejo Regulador desde su fundación en el año 1991 hasta su reciente jubilación, su labor ha sido clave en el desarrollo y consolidación de nuestra comarca vitivinícola.

19:45 h. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales hará entrega de la mano de Pablo Sáez, presidente de la D.O. Cigales, la distinción de embajador de la DO Cigales 2026 a D. Jaime Fernández, presidente de los Hosteleros de Valladolid.

Seguidamente se entregarán los premios del VII Concurso Fotográfico del Envero.

19:30 a 22:00 h. Feria del vino en la Plaza del Lagunajo con la degustación de los mejores vinos de las bodegas de Cigales pertenecientes a la D.O Cigales: Bodega Cooperativa de Cigales, Frutos Villar, Finca Museum, Ovidio García, Bodegas Thesaurus y Vinos de la Luz y de la bodega invitada de la D.O. Cigales César Príncipe.

20:00 h. XLV Encuentro de Folklore en la Plaza del Lagunajo a cargo de los grupos:

Grupo de jotas y paloteo de la Asociación Cultural Vacceos de Cigales.

Grupo de jotas y paloteo de la Asociación Cultural Las Torres de Cigales.

Grupo Folklórico Aires Castellanos de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Grupo de jotas La Corbata de Baltanás (Palencia).

22:00 h. Concierto de “Los subterráneos” en la Plaza Mayor

22:00 h. Concierto de “Los Pichas” en la Terraza del Clandestino.

23:30 a 4:00 h. Macrodiscomovida “Electromoon” en la Plaza Mayor.

00:00 h. DJ Félix Villada en la Terraza del Clandestino.

Domingo 27 de septiembre

10:30 h. Encierro campero en el pago Las Olagas, ctra. de Ampudia km 2 VA-PA-4000 (Ctra. del Monte). Colabora la Asociación Cultural Taurina de Cigales ASTACI.

10:30 a 14:00 h. Talleres FOACAL el Parque Municipal

11:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

11:30 a 14:00 h. Talleres de artesanía en la Muestra de Oficios (pintura textil, jabones, alfarería…).

12:00 h. Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

12:30 h. Feria del Vino en el Parque Municipal con la degustación de los mejores vinos de Cigales y queso hasta fin de existencias. Precio: 2€.

12:30 h. Concierto de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal.

13:30 h. Concierto Didáctico de Farroyo “Guitarras & Canciones” en la Plaza Mayor.

Un viaje musical a través de las canciones y las guitarras para grandes y pequeños.

15:00 h. Concierto de El Sarao de los Flamankitos en la Terraza del Clandestino.

17:00 h. Apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

17:00 h. Dj Dani del Lío en la Terraza del Clandestino.

17:00 a 20:30h. TALLERES FOACAL en el Parque Municipal

17:30 a 20:30 h. Talleres de artesanía la Muestra de Oficios.

19:00 h. IX Toro del Clarete y a continuación suelta de 2 vacas en la C/ las Armas. Colabora la Asociación Cultural Taurina de Cigales ASTACI.

19:00 h. DJ Quique AV en la Terraza del Clandestino.

20:30 h. Concierto de Abby y Miguel en la Plaza Mayor.

21:30h. Dj Aplause (Afro House) en la Terraza del Clandestino.

XXVIII Muestra de oficios

XXVIII Muestra de oficios con demostraciones de oficios y venta de productos artesanales.

Sábado 26 de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00

Domingo 27 de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00

Lugar: Parque Municipal.

La Muestra de Oficios estará amenizada por talleres de alfarería, velas, cantería… de

forma gratuita además de atracciones con el siguiente horario: de 11:30 a 14h y de 17:30 a 20:30h.

XLV Feria del Vino

El Ayuntamiento de Cigales dará a degustar los mejores vinos de las bodegas de Cigales

pertenecientes a la D.O Cigales: Bodega Cooperativa de Cigales, Finca Museum, Frutos

Villar, Ovidio García, Bodegas Thesaurus y Vinos de la Luz; junto con la bodega invitada de la D.O. Cigales César Príncipe de Fuensaldaña. Venta de catavinos: 2€, horario: sábado de 19:30 a 22:00 h. en la Plaza del Lagunajo.

XV Jornadas gastronómicas del Pincho Uvero

Los días 26 y 27 de septiembre se celebrarán las XV Jornadas Gastronómicas del Pincho Uvero con la participación de siete establecimientos que ofrecerán sus creaciones gastronómicas al precio de 4,00 € pincho uvero + vino/corto de cerveza o agua o de 3 € solo el pincho.

Participan: El Arco Bocatería, Las Barricas, Bar Menfis, El Moral Cafetería, Bar Social, y Bar Zocha.

V KDD Fiesta de la Vendimia de Autocaravanas, caravanas y camper

Del 23 al 27 de septiembre en la era del paseo de la Ermita de la Virgen de Viloria (Frente al Polideportivo Municipal). Se necesita inscripción previa.

Exposición conmemorativa del 25 aniversario de la Red Rural

Del 22 de septiembre al 15 de octubre Exposición conmemorativa del 25 aniversario de la Red Rural que conmemora los 25 años apoyando a las personas con discapacidad de la provincia de Valladolid. En la Biblioteca Municipal horario de Septiembre de 8:00 a 15:00 y en Octubre de 8:00 a 21:00.