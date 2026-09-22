Imagen del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y una recreación de cómo quedará el futuro cuartel de la Guardia Civil. Ayto Aldeamayor de San Martín

Confirmado el paso definitivo para construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Aldemayor de San Martín

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) ha dado este martes, 22 de septiembre, el paso definitivo para que el futuro cuartel de la Guardia Civil en la localidad se convierta en realidad.

El contrato de las obras ha sido licitado y la futura empresa encargada de los trabajos tendrá un plazo de 20 días naturales para presentar la oferta.

La licitación, que cuenta con un presupuesto de ejecución material de 1.458.584,85 euros, estipula que los trabajos tendrán una duración estimada de 15 meses para ser finalizados.

Este paso implica, de esta manera, el último trámite administrativo necesario para construir la futura sede del instituto armado en el municipio vallisoletano.

Un cuartel que permitirá que Aldeamayor de San Martín disponga de estas instalaciones en la localidad con el objetivo de "aumentar la seguridad ciudadana" tanto en el municipio como en los pueblos cercanos.

Recreación de cómo será el futuro cuartel de la Guardia Civil en Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Ayto Aldeamayor de San Martín

Al presupuesto total cercano a los 1,5 millones de euros habrá que sumar, no obstante, los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA derivado.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento han precisado que este precio puede ser rebajado por los contratistas al presentar sus ofertas.

Así será el cuartel

El nuevo cuartel de la Guardia Civil dispondrá de dos unidades independientes. Una de ellas albergará las dependencias oficiales y la otra conformará el área residencial y de garajes para los agentes.

Todo ello se levantará sobre una parcela que tendrá 1.500 metros cuadrados de superficie construida, ampliando en una planta más el edificio principal respecto a lo que se había previsto inicialmente. Se conserva, eso sí, la misma extensión en la planta baja.

El proyecto final ya cuenta con la aprobación de la entidad local y de la Dirección General de la Benemérita.

Ambas instituciones se han comprometido a seguir "trabajando conjuntamente hasta la finalización de la obra y su futura inauguración".

Para el Ayuntamiento de la localidad, la construcción de este nuevo cuartel constituye un hito "fundamental y básico" para el incremento de la seguridad en Aldeamayor y en la comarca.

Por todo ello, han definido este proyecto como una "apuesta decidida por mejorar la calidad de vida de sus habitantes".