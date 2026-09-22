Presentación del nuevo vehículo para los bomberos en Arroyo de la Encomienda. Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Arroyo anuncia el inicio de los trámites para construir un nuevo parque de bomberos: busca parcela y financiación

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha iniciado los trámites para la construcción de un nuevo parque de bomberos, en un proyecto que va a permitir mejorar las instalaciones actuales y también adaptarlas a las necesidades presentes y futuras del municipio.

Sarbelio Fernández, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, ha anunciado este martes los primeros pasos del proyecto.

Todo durante un acto celebrado en la Plaza de España con motivo de la presentación de un nuevo vehículo del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Valladolid.

El Consistorio trabaja en la selección de la parcela y en la búsqueda de la financiación necesaria.

En este sentido, el primer edil ha apelado a la “colaboración entre administraciones” y ha mostrado su confianza en la “implicación de la Junta de Castilla y León” en un proyecto que “va más allá del área metropolitana de Valladolid”.

Sarbelio Fernández ha puesto como ejemplo la trayectoria de colaboración que mantienen el consistorio y la Diputación en una relación que “hizo posible en su momento la puesta en marcha del actual parque” y que ha continuado con “los diferentes convenios para la prestación del servicio”.

“Ayuntamiento y Diputación llevamos años demostrando que, cuando existe voluntad de colaboración y se ponen por delante las necesidades de los ciudadanos, es posible encontrar fórmulas que funcionan”, ha explicado el alcalde

Mejora de las instalaciones actuales

El inicio de los trámites para el nuevo Parque será compatible con la mejora de las instalaciones actuales.

El Ayuntamiento está ultimando estos días la contratación de los trabajos para ampliar la campa anexa al actual Parque de Bomberos, con el objetivo de disponer de un espacio más adecuado para las prácticas y entrenamientos de los profesionales del servicio.

“Mientras el nuevo Parque se hace realidad, vamos a seguir trabajando en la mejora de las instalaciones actuales”, ha explicado el alcalde, que ha subrayado que el objetivo de esta actuación es que los bomberos puedan desarrollar sus prácticas en mejores condiciones.

Un nuevo vehículo

El anuncio se ha producido durante la presentación en la Plaza de España de un nuevo vehículo del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Valladolid que dará servicio a Arroyo de la Encomienda.

Sarbelio Fernández ha agradecido a la Diputación la elección de Arroyo para realizar la presentación y ha destacado “la inversión que la institución provincial está realizando para modernizar y reforzar el servicio, tanto en medios materiales como humanos”.

El alcalde ha aprovechado también el acto para reconocer el trabajo de los bomberos y la importancia de que dispongan de los medios, instalaciones y equipamientos adecuados para desarrollar su labor.

La jornada ha incluido además un simulacro de excarcelación en la Plaza de España, que ha permitido mostrar el trabajo de los profesionales ante una intervención de emergencia.