Visita de Jesús Julio Carnero al nuevo aparcamiento en los talleres de Renfe de Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Así será el nuevo aparcamiento disuasorio de los antiguos talleres de Renfe: con 304 plazas y 450.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado hoy las obras de construcción del nuevo aparcamiento disuasorio del barrio de Las Delicias, ubicado sobre una parte de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe, cedidos para este fin por la compañía ferroviaria.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha visitado la actuación que permitirá ampliar y pavimentar adecuadamente el aparcamiento temporal de zahorra que se habilitó como medida provisional durante las obras de los túneles de las calles Panaderos y Labradores.

“El estacionamiento carecía de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento y su mantenimiento resulta especialmente complicado en épocas de lluvia, debido, entre otras cuestiones, a la ausencia de una red de alcantarillado”, ha explicado Carnero.

Dos fases

Las obras se desarrollarán en dos fases con el objetivo de compatibilizar los trabajos con el uso del estacionamiento y mantener disponibles durante su ejecución un mínimo de 100 plazas:

En una primera fase se actuará sobre una franja paralela a la avenida de Segovia, desde el actual acceso hasta el nuevo que se abrirá en el paseo de Farnesio, que acabará convirtiéndose en el acceso definitivo al aparcamiento.

Esta primera intervención abarcará una superficie de 2.318 metros cuadrados y permitirá habilitar 110 plazas, cinco de ellas reservadas para personas con discapacidad, además de los correspondientes nuevos accesos rodados y peatonales.

Durante este tiempo se mantendrá en funcionamiento el actual aparcamiento en tierra.

Una vez puesta en servicio esta primera zona, comenzará la segunda fase, en la que se reconstruirá y acondicionará adecuadamente el actual aparcamiento provisional, dando continuidad al espacio ejecutado previamente. Aquí se actuará sobre una superficie de 4.158 metros cuadrados y permitirá incorporar otras 194 plazas.

En total, el nuevo aparcamiento ocupará una superficie de 6.476 metros cuadrados y dispondrá de 304 plazas, casi el triple de las que pueden utilizarse actualmente. En total hay prevista una inversión de 450.000 euros.

Pavimentación, alcantarillado, iluminación y nuevos accesos

El proyecto contempla una mejora integral del espacio. El pavimento será de hormigón fratasado mecánicamente, tanto en las zonas destinadas al estacionamiento y la circulación de vehículos como en la nueva acera perimetral.

Asimismo, se construirá una nueva red de alcantarillado para la recogida de aguas pluviales y una red de alumbrado mediante torres de proyectores.

Para mejorar la visibilidad y la seguridad se eliminará el muro de ladrillo actualmente existente, que será sustituido por un vallado diáfano.

También se instalará un nuevo vallado en el borde de las aceras perimetrales para mantener la separación con el conjunto de naves que todavía permanecen en el recinto de los antiguos talleres.

La intervención se ejecutará a través del Lote 1 del Contrato de Conservación de las Vías Públicas de Valladolid, del que es adjudicataria la empresa Zarzuela S.A. El plazo previsto de ejecución es de cuatro meses y el presupuesto estimado se acercará a los 450.000 euros.

Gran apuesta por los aparcamientos disuasorios

Por capacidad, este estacionamiento se convertirá en el segundo aparcamiento disuasorio más importante de Valladolid, únicamente por detrás del situado en la Feria de Valladolid, que dispone de 416 plazas.

Como ha manifestado Carnero, “se trata de un nuevo estacionamiento que se suma al esfuerzo inversor que el Ayuntamiento de Valladolid está realizando en la construcción y mejora de aparcamientos disuasorios en superficie, y que ofrecerán un total de 1.107 plazas en su conjunto”

Durante este verano ya se han puesto en funcionamiento 234 plazas en los aparcamientos de calle Bálago, en Huerta del Rey; paseo del Obregón, en La Victoria; y Pingüino-Tordo, en Pajarillos”.

Además, el Ayuntamiento está acondicionando otras 1.256 plazas para residentes en la ciudad, a lo que hay que sumar las 85 plazas para camiones del estacionamiento para vehículos pesados en el Polígono de San Cristóbal (entre la carretera de Segovia y la calle Topacio).

En total estamos hablando de 2.448 nuevas plazas de estacionamiento que supondrá en conjunto una inversión superior a los 3 millones de euros entre 2026 y 2030.

Una actuación integrada en el ‘Jardín de las Delicias’

El nuevo aparcamiento disuasorio forma parte del programa ‘Jardín de las Delicias’, con el que el Ayuntamiento de Valladolid está impulsando una transformación conjunta de este entorno del barrio mediante otras dos actuaciones complementarias: la mejora del entorno escolar de la Plaza del Carmen, y la reurbanización de la calle Carmelo y la avenida de Segovia.

La actuación permitirá además avanzar en la mejora peatonal, al ofrecer una alternativa de estacionamiento próxima que compense la reorganización del espacio público prevista en esta zona.

El objetivo es combinar la mejora de la movilidad con la creación de espacios más accesibles, cómodos y amables para los vecinos, integrando este nuevo aparcamiento dentro de una intervención más amplia de recuperación y mejora urbana de Las Delicias.