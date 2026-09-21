Mojados calienta motores para sus esperadas fiestas: Los Inhumanos, animados tardeos, encierros y un pregón especial

Mojados vuelve a transformarse un año más para celebrar una de las citas festivas más esperadas del otoño vallisoletano: las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Para muchos son una de las fiestas más disfrutadas ya que se trata prácticamente de las últimas que se celebran en la provincia después de verano intenso. Y por eso, se suelen coger con muchas ganas.

El alcalde de Mojados, Adolfo López Ramiro, ha querido dirigir unas emotivas palabras a sus vecinos en la presentación del programa de festejos.

"Hay momentos del año en los que un pueblo se transforma. Sus calles parecen más nuestras, las plazas se llena de vida, la música suena de otra manera y todos sentimos algo difícil de explicar. Ese momento ha llegado de nuevo a Mojados".

López destaca en sus palabras la relevancia del reencuentro, las tradiciones y, de forma muy especial, el papel vertebrador de la juventud y las agrupaciones locales:

"Llegan nuestras fiestas patronales, con los reencuentros, las risas, las noches largas, la música, las tradiciones y, sobre todo, nuestras peñas, protagonistas de unas fiestas que no serían lo mismo sin ellas. Porque Mojados sabe celebrar, salir a la calle, compartir y hacer que quien nos visita se sienta uno más".

Uno de los momentos más emotivos antes del arranque del fin de semana festivo será la proclamación y representación de la juventud del municipio. Este año 2026, las Reinas y Reyes de las fiestas serán Malena del Río Núñez, Laura Zarzuela de Aguinaga y Clara García Toquero.

Y los reyes: Juan Pérez Núñez, Samuel Rubio Catalina y Pedro Hernández Catalina.

Todos ellos representarán a la localidad en los actos oficiales y procesiones, recibiendo el reconocimiento de sus vecinos durante la jornada institucional de coronación.

Inicio de actividades

Aunque las jornadas centrales llegarán en octubre, el ambiente festivo comienza a vivirse de lleno este jueves 24 de septiembre con la exposición sobre igualdad de FAMUR "Imagen = a iguales" en la Plaza de San Juan.

Además de la Ofrenda Floral a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, un torneo de tenis de mesa y la presentación del libro 'Sentir para ver' de la autora local Angélica Velasco en la Biblioteca Municipal.

Las actividades previas continuarán el viernes 25 con teatro familiar, pádel nocturno y el solemne traslado de la Patronal a la Iglesia de Santa María.

El sábado 26 de septiembre se vivirá un primer adelanto taurino y musical con el primer encierro de bueyes mixto (campo-calle), la celebración del Día del Niño, encierro urbano amenizado por bandas de música y la actuación de la Macro Disco Épika Show en la Plaza de San Juan.

El domingo 27 cerrará el fin de semana previo con un nuevo encierro mixto a mediodía y el concierto del grupo de versiones y humor "Los Pichas".

Los días grandes

El punto álgido de las celebraciones se desplegará a partir del jueves 1 de octubre:

La jornada del jueves 1 de octubre arrancará a las 18:30 h con la recepción de autoridades y el recorrido de la banda de música para recoger a las Reinas y Reyes en sus domicilios.

Tras el izado de bandera a las 20:30 h en la Plaza de Castilla, la Plaza de San Juan acogerá la Coronación de las Reinas y Reyes 2026.

Posteriormente tendrá lugar el tradicional Pregón de Fiestas, que este año correrá a cargo de Ángel Recio, persona muy vinculada al tejido social, cultural y empresarial de Mojados tras 42 años de trayectoria, impulsor de entidades como la Cruz Roja local, la Asociación "La Cigüeña", el Grupo de Danzas Pinares de Castilla y promotor de la nueva imagen de la Virgen del Rosario.

La gala contará con la actuación del saxofonista Arturo Cerrato Sax y un vino español.

La pasión taurina

Mojados volverá a demostrar su enorme tradición taurina con un cartel repleto de festejos populares y profesionales:

Encierros mixtos campo-calle: Una de las citas con mayor tirón para los aficionados, previstos por el recorrido tradicional a las 10:30 h los días sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre (sumados a los del fin de semana previo).

Encierros urbanos y probadillas: Noches de emoción taurina el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Pregón y talleres taurinos (Sábado 26 de septiembre): Como novedad a cargo del Club Taurino de Mojados, el matador José Miguel Pérez "Joselillo" ofrecerá el I Pregón Taurino, seguido de talleres de tauromaquia y cortes junto a campeones de la Liga del Corte Puro como Cristian Moras, Pablo Martín "Guindi" y Javier Manso "Balotelli".

Gran Concurso de Cortes (Sábado 3 de octubre, 18:00 h): Un cartel con los mejores especialistas ante toros de la ganadería Arucci y final con un toro de Rocío de la Cámara.

Novillada Picada (Domingo 4 de octubre, 18:00 h): Utreros de la ganadería Zahorí para los prometedores novilleros Pedro Andrés y Julio Romero

Grand Prix y vaquillas: Sueltas de vaquillas para el público y peñas el viernes 2, lunes 5 y el divertido Grand Prix el sábado 10 de octubre.

El apartado musical y nocturno será otro de los grandes atractivos para los vecinos y visitantes de la provincia de Valladolid:

Los Inhumanos (Sábado 3 de octubre, 01:45 h) que será el plato fuerte de la programación de verbenas en la Carpa de la Plaza de San Juan, donde la mítica formación valenciana repasará más de 40 años de éxitos como 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000' o 'Me duele la cara de ser tan guapo' con entrada gratuita

Macro Shows y Orquestas: Destacan la Macro Show Electromoon (viernes 2), la Orquesta Cayena en doble pase (domingo 4), el espectáculo infantil "Las Guerreras Españolas K-Pop" (viernes 2) y diversas sesiones de DJs locales.

Tardeo y aniversarios de peñas: Conciertos y actividades especiales por el 20º aniversario de peñas emblemáticas como "El Kolapso" (sábado 3) o "El Limbo" (domingo 4).

Broche final y citas gastronómicas

Las celebraciones oficiales se extenderán hasta el lunes 5 de octubre, jornada en la que la 'Electrocharanga' animará la tradicional movida de disfraces por los bares, rematando con el encierro urbano de la tarde.

El programa concluirá el fin de semana del 10 y 11 de octubre con actividades deportivas, la charla sobre salud y la popular Caldereta de carne de toro el sábado 10 a beneficio de ADIVA en la Plaza Duque de Ahumada, cerrando el lunes 12 de octubre con la Misa del Pilar.