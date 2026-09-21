La expedición del Real Valladolid a su llegada a Ceuta. RV

Un menor marroquí escondido bajo el autobús del Valladolid cruza el estrecho desde Ceuta: “Estaba dolorido, desorientado”

El viaje de regreso del Real Valladolid desde Ceuta, después del triste empate cosechado el pasado domingo ante la AD Ceuta (1-1), tuvo un episodio inesperado que dejó en segundo plano el pésimo resultado deportivo.

Cuando la expedición blanquivioleta llevaba alrededor de hora y media de carretera, comenzaron a escucharse golpes procedentes de los bajos del autocar. Alguien estaba pidiendo auxilio.

El conductor detuvo el vehículo en Jerez de la Frontera y fue entonces cuando los integrantes del Real Valladolid descubrieron que un joven marroquí se había ocultado en el eje trasero del autobús.

El chico aseguró tener 17 años y presentaba magulladuras y fuertes dolores en la espalda después de haber permanecido oculto durante un tiempo que el propio club no ha podido determinar.

La escena se produjo después de que el autocar hubiera abandonado Ceuta, cruzado en ferry hasta Algeciras y emprendido posteriormente el trayecto por carretera.

El joven habría permanecido oculto en los bajos del vehículo durante parte de ese recorrido.

Según explicaron fuentes del club a este medio, “se jugaba la vida de esa manera”, al haberse introducido en un espacio situado bajo el chasis, junto a las ruedas.

Cuando los jugadores y miembros del cuerpo técnico se percataron de lo que estaba ocurriendo, la prioridad dejó de ser el largo viaje de vuelta a Valladolid. El joven necesitaba ayuda.

El médico del Real Valladolid atendió al muchacho en el propio lugar y, ante sus dolores, también se solicitó una ambulancia. Los jugadores intentaron tranquilizarle mientras aguardaban la llegada de la Guardia Civil.

Había, además, otra dificultad que era el idioma. El joven únicamente hablaba árabe y los integrantes de la expedición trataron de encontrar una persona que pudiera traducir.

Finalmente consiguieron contactar con alguien que hablaba árabe y pudieron explicarle dónde se encontraba y que estaba siendo atendido.

“Estaba completamente desorientado, estaba muy dolorido”, explican las mismas fuentes del club. El muchacho pidió agua y algo de comida.

La Guardia Civil se hizo cargo posteriormente del joven y lo trasladó a un centro de Algeciras.

Lejos del campo

El Real Valladolid acababa de disputar en el Alfonso Murube un encuentro que terminó con empate a uno después de que la AD Ceuta igualara el marcador más allá del minuto 100.

Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada a finales de julio.

“Es una experiencia vital para todos los que estábamos allí, para los jugadores, para los chóferes, para los técnicos, para todos nosotros”, señalan.

“Podríamos haber escuchado desgraciadamente que hubiera caído y se hubiera apropiado del autobús. Podría haber pasado eso perfectamente”, afirman.