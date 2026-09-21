El legado de la familia Aragón vuelve al escenario en memoria de sus ‘antepayasos’ y abre la temporada en Arroyo

La programación cultural de Arroyo de la Encomienda levanta el telón este sábado, 26 de septiembre, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y viajar, a través de la música y el humor, hasta los recuerdos de la infancia.

Los Hermanos Aragón serán los encargados de inaugurar la nueva temporada de ‘Arroyo es teatro’ con La hora del recreo.

El espectáculo reúne a Lara, Rodrigo, Gonzalo, Alonso y Punch Aragón en un particular salón de juegos convertido en laboratorio musical.

Entre instrumentos, ensayos y recuerdos, los hermanos recuperan las canciones de sus 'antepayasos' para darles una nueva vida y construir un espectáculo con el sello de una familia estrechamente vinculada al mundo del espectáculo.

La propuesta parte precisamente de ese viaje a la infancia. Durante los ensayos, los protagonistas recuperan melodías y experiencias de sus primeros años y, a través de ellas, van dando forma a los que aspiran a convertirse en los nuevos payasos de su generación.

El público no se limita a contemplar el proceso desde la butaca, sino que acompaña a los hermanos en sus aventuras hasta conseguir el espectáculo que han imaginado.

Una fórmula con la que La hora del recreo busca conectar a espectadores de distintas edades: desde los más pequeños hasta quienes crecieron con las canciones y personajes de generaciones anteriores.

Con esta primera cita, ‘Arroyo es teatro’ inicia su programación del último trimestre del año, que incluye diferentes propuestas teatrales, musicales y conciertos en la Casa de la Música y el Teatro.

Las entradas para La hora del recreo pueden adquirirse en culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.30 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

La programación completa y el resto de información pueden consultarse en www.aytoarroyo.es.