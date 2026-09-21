Carnero pide a Puente una reunión urgente para crear una conexión viaria directa para Gotion tras un informe negativo

El Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una reunión para analizar y concretar una solución para avanzar en la conexión viaria de la futura gigafactoría de Gotion con la VA-30.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha trasladado esta petición al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Todo, tras conocer hoy un informe negativo emitido por la Subdirección General de Planificación y Proyectos del Ministerio.

Todo en relación con la Modificación del PGOU de Valladolid en el entorno de la Vereda de Palomares.

“El informe mantiene un pronunciamiento desfavorable respecto al enlace propuesto por el Ayuntamiento de Valladolid, al considerar que no puede ejecutarse mediante conexiones directas al tronco de la VA-30 y que sería necesario establecer vías colectoras”, ha explicado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha matizado que lo que se ha solicitado es “un entronque nuevo enfrente de Palomares” y que lo que se dice en dicho informe es que “no ha lugar al mismo y lo que hay que hacer son vías de servicio que permitan conectar con el entronque de Santovenia y Renedo”.

“Pedimos un entronque que dé salida, directamente, a Palomares y a Gotion y al Hub Logístico. Estamos reclamando lo que se había dibujado en el Plan General de Ordenación Urbana que defendió el anterior equipo de Gobierno”, ha añadido el primer edil.

Ante la situación, el Ayuntamiento considera “necesario” abordar esta cuestión “de manera conjunta y urgente con el Ministerio” teniendo en cuenta que esta propuesta de conexión “estaba ya contemplada en la revisión del PGOU de Valladolid aprobada en 2020, durante la etapa en la que Puente era alcalde de Valladolid”.

“Hemos recibido en la mañana de hoy el informe. Es negativo y acabo de escribir al ministro pidiendo una reunión de máxima urgencia a nivel técnico y como considere el Ministerio de Transportes para desbloquear esta situación y avanzar. Lo que se ha pedido es lo que se recogía en el PGOU”, ha afirmado el alcalde.

El informe dice que “desde el punto de vista de la normativa de carreteras no se cumple con lo que la normativa establece” ha explicado Carnero señalando que “espera que se pueda, desde el punto de vista técnico e institucional desbloquear la situación”.

El Consistorio sostiene que el enlace planteado puede encajar en la normativa de carreteras aplicable a los tramos urbanos y considera que las alternativas recogidas en el informe presentan “importantes dificultades de viabilidad, además de exceder del término municipal de Valladolid”.

Por este motivo, el alcalde ha solicitado una reunión con la persona que el Ministerio designe para analizar conjuntamente las distintas alternativas y concretar una solución que permita garantizar la conexión directa propuesta con la VA-30, en los términos que resulten compatibles con la normativa de carreteras aplicable.

El Ayuntamiento considera que resulta necesario resolver esta cuestión para “seguir avanzando en un proyecto industrial de la relevancia estratégica de la gigafactoría de Gotion, tanto para Valladolid como para Castilla y León y el conjunto de España”.

“Debemos avanzar rápidamente para dar una solución adecuada a un proyecto de ciudad que todos queremos. El Gobierno, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, como es la implantación de Gotion”, ha añadido Carnero.

La petición municipal busca “abrir una vía de trabajo técnico e institucional que permita compatibilizar el desarrollo del proyecto con el cumplimiento de la normativa de carreteras y garantizar una solución adecuada de acceso al futuro emplazamiento industrial”.

“Tenemos que ponernos todos en positivo para desbloquear la situación. La vía del diálogo se tiene que imponer para ver cómo se puede realizar el entronque pensando en el futuro de Gotion y del Hub Logístico de Valladolid”, ha explicado el alcalde.

Sobre el grupo de trabajo del proyecto y la falta de representantes del Gobierno ha añadido que “ha escrito al presidente del Gobierno y al ministro de Industria” añadiendo que “espera un nombre del representante para seguir trabajando”.

Negociaciones por las naves de Renfe

Sobre las negociaciones por las naves de Renfe, Carnero ha apuntado que la actuación “corresponde a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”.

“El Gobierno de España, de manera incomprensible, denunció el convenio de integración ferroviaria y la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es un instrumento al servicio de este convenio. La denuncia está impugnada por el Ayuntamiento de Valladolid”, ha recalcado Carnero.

El alcalde ha explicado que le gustaría que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad “siguiera trabajando en uno de los cometidos importantes como es dar respuesta a esta cuestión” para “estar al servicio de un proceso urbanizador importante para la ciudad de Valladolid” dada “la necesidad de vivienda existente”.