La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y el presidente del PP de Valladolid, Conrado Iscar, visitan el Centro de Integración Juvenil de Valladolid. Leticia Pérez. ICAL.

Carmen Fúnez afirma en Valladolid que el PSOE "nunca antes había caído tan bajo" y "había sido tan poco útil"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, acompañada por el presidente del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado este lunes las instalaciones del Centro de Integración Juvenil para conocer de primera mano la labor asistencial que allí se realiza con los jóvenes.

Tras el recorrido por el centro, ambos dirigentes atendieron a los medios de comunicación en una comparecencia en la que la dirigente nacional del PP cargó duramente contra la deriva del Gobierno central y la formación socialista.

Fúnez acusó a los de Pedro Sánchez de haber mutado en el "partido sanchista" y aseveró categóricamente que "nunca antes el Partido Socialista había caído tan bajo y había sido tan poco útil a todos los españoles".

Durante su intervención, centrada en las diversas investigaciones judiciales que salpican al entorno directo del presidente del Gobierno, la responsable de Política Social de los populares advirtió de que "un país no puede estar al servicio de una persona y un partido político tampoco debería estarlo".

En este sentido, la dirigente popular aprovechó el marco de la visita para marcar distancias entre la labor de su formación y la del Ejecutivo de la nación: "Mientras ellos, como el Partido Socialista y el Gobierno, están en la agenda judicial, nosotros estamos en la agenda social", concluyó.