Fotografía de familia de la presentación Disfruta Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Bonos descuento de 5 € en más de 300 tiendas de los pueblos de Valladolid: “El ahorro es importante ante la inflación”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado de del presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva) han presentado en la mañana de este lunes, 21 de septiembre, la quinta edición de ‘Disfruta Provincia de Valladolid.

Una campaña que va a volver a poner el consumo de proximidad en el centro de la actividad económica de los municipios de la provincia.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León y va a movilizar un total de 150.000 euros en bonos descuento con el fin de animar a los ciudadanos a comprar, contratar servicios y disfrutar de la oferta turística de los municipios vallisoletanos.

Al acto también ha asistido el director Territorial de Cajamar, José Antonio Benavides.

La campaña afronta así una nueva edición con un objetivo claro: que el incentivo llegue directamente a los consumidores y, a través de ellos, revierta en los establecimientos de los municipios de la provincia.

El programa cuenta ya con más de 300 establecimientos participantes, una cifra que pone de manifiesto la implicación del tejido empresarial y la consolidación de esta iniciativa.

Apoyo directo a los municipios

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado la importancia de continuar apoyando a los establecimientos de los municipios, especialmente en el medio rural, donde comercio y servicios desempeñan un papel esencial para garantizar la actividad cotidiana y la calidad de vida de sus vecinos.

En este sentido, ha señalado que detrás de cada comercio, establecimiento de servicios o negocio turístico existe también empleo, actividad económica y un servicio para los ciudadanos, por lo que iniciativas como ‘Disfruta Provincia de Valladolid’ permiten respaldar simultáneamente a empresarios y consumidores.

Íscar ha puesto además en valor la colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones empresariales para poner en marcha medidas que tengan un efecto directo sobre la economía local, favoreciendo que el gasto de las familias permanezca en los municipios y genere actividad en el propio territorio.

El “ahorro es muy importante ante la inflación”

Por su parte, el presidente de Fecosva, Jesús Herreras, ha subrayado que la campaña representa una herramienta para fortalecer el tejido empresarial de los municipios y poner en valor la importancia que tienen el comercio y los servicios de proximidad para el futuro del medio rural.

“Cada compra tiene un impacto que va mucho más allá del propio establecimiento. Cuando un ciudadano compra en un comercio, contrata un servicio o consume en un negocio de nuestros pueblos, está ayudando a mantener empleo, actividad y servicios. En definitiva, está apostando por que nuestros municipios sigan teniendo futuro”, ha señalado.

Herreras ha destacado que la quinta edición de ‘Disfruta Provincia de Valladolid’ refleja la voluntad de mantener una estrategia continuada de apoyo al tejido empresarial, y ha valorado especialmente la colaboración entre la Diputación de Valladolid, FECOSVA y la Junta de Castilla y León.

“El reto no es únicamente generar consumo durante dos meses, sino conseguir que quienes participen descubran establecimientos y servicios de nuestros municipios y que esa primera compra pueda convertirse en un hábito. Queremos que el bono sea la puerta de entrada para conocer, comprar y disfrutar de la provincia. El ahorro es muy importante en tiempos de inflación”, ha añadido.

El presidente de FECOSVA ha animado asimismo a los establecimientos que todavía no se hayan incorporado a la campaña a participar y ha agradecido la respuesta de los más de 300 negocios que ya forman parte de ella.

Finalmente, ha invitado a los ciudadanos a aprovechar los bonos y descubrir la amplia oferta comercial, de servicios y turística de los municipios de la provincia, recordando que el éxito de la campaña dependerá de que el incentivo se transforme en consumo y de que ese consumo contribuya a fortalecer las empresas y el empleo local.

Objetivos

‘Disfruta Provincia de Valladolid’ tiene como finalidad dinamizar la actividad económica en los municipios de la provincia, apoyando al comercio, los servicios y el turismo del medio rural.

La campaña pretende incentivar el consumo durante su periodo de vigencia, ofreciendo a los ciudadanos un incentivo directo para realizar sus compras y contratar servicios en establecimientos de proximidad.

Asimismo, busca respaldar a trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas, contribuyendo a fortalecer el tejido económico local y favoreciendo la continuidad de los establecimientos de proximidad.

La iniciativa persigue también atraer visitantes y consumidores a los municipios de la provincia, favorecer la fidelización de la clientela y reforzar el conocimiento y la visibilidad de los establecimientos participantes.

Finalmente, pretende sensibilizar sobre la importancia del comercio local y de proximidad como pieza fundamental para mantener la actividad económica y social de los municipios, contribuir al mantenimiento del empleo y favorecer la fijación de población.

Desarrollo de la campaña

La campaña se desarrollará del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2026 a través de la web www.disfrutavalladolid.es, donde se pondrán en circulación 150.000 euros en bonos descuento de 5 euros.

Los bonos podrán utilizarse en establecimientos de comercio, servicios y turismo ubicados en municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes.

Cada usuario mayor de edad podrá solicitar un máximo de cuatro bonos de 5 euros al mes a través de la web de la campaña: cuatro en octubre, cuatro en noviembre y cuatro en diciembre.

Tabla de descuentos

Compras iguales o superiores a 15 euros: 1 bono de 5 euros.

Compras iguales o superiores a 30 euros: 2 bonos de 5 euros, con un descuento total de 10 euros.

Compras iguales o superiores a 70 euros: 4 bonos de 5 euros, con un descuento total de 20 euros.

Los consumidores podrán consultar en www.disfrutavalladolid.es el listado de establecimientos participantes y localizar aquellos en los que podrán utilizar sus bonos. Los negocios adheridos estarán identificados mediante uno de los 800 carteles editados para la campaña.

Los bonos deberán utilizarse presencialmente en el establecimiento elegido para realizar la compra o consumir el servicio. Antes del pago, el usuario deberá presentar su DNI.

La campaña contará con un sistema que permitirá garantizar la trazabilidad de cada bono, vinculándolo al usuario que lo utiliza, al establecimiento donde se canjea y al correspondiente tique de venta.

Cada bono tendrá una caducidad de cinco días, que será comprobada electrónicamente por el establecimiento antes de su canje. Los bonos que no sean utilizados dentro de ese plazo volverán a ponerse a disposición de otros usuarios, permitiendo aprovechar al máximo los fondos destinados al programa.

El importe correspondiente a los bonos utilizados será compensado a los establecimientos en el plazo de un mes.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta la finalización de la campaña mediante la correspondiente solicitud telemática en www.disfrutavalladolid.es.

Las bases generales, el listado de establecimientos participantes y toda la información sobre el desarrollo de la campaña pueden consultarse en www.disfrutavalladolid.es, www.fecosva.com y www.diputaciondevalladolid.es.