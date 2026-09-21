Imagen de la planta ardida en el polígono de Olmedo. PP Olmedo

Arde una fábrica de tratamiento de productos alimentarios de Olmedo: sin heridos pero destrozada por completo

Un incendio declarado este domingo por la tarde en una planta de tratamiento de productos alimentarios Olisefi situada en el polígono industrial José Antonio González Caviedes, en la localidad vallisoletana de Olmedo, ha obligado a movilizar a efectivos de los Bomberos de la Diputación de Valladolid y medios de la Consejería de Medio Ambiente.

Por suerte no se han registrado heridos.

Según confirmaron a este medio fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, la voz de alarma se recibió en torno a las 18.05 horas, después de que se detectara el fuego en una nave industrial.

Tras recibir el aviso, el 112 alertó de inmediato a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente.

Por su parte, los datos recogidos en la plataforma del operativo de incendios de la Junta de Castilla y León (Inforcyl) sitúan la hora oficial de inicio del incendio a las 18.02 horas.

Para colaborar en las labores de control y extinción, la Consejería de Medio Ambiente desplegó en la zona una cuadrilla terrestre y una autobomba, con un total de tres medios asignados.

El incendio permanece clasificado como activo, con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 0. La superficie afectada se sitúa, según los datos disponibles, en 0,3 hectáreas.

El Partido Popular ha querido mandar un mensaje

“Esta tarde, lamentablemente, la empresa Olisefi ha sufrido un incendio en una de sus naves, generando una situación que ha requerido la intervención de los servicios de emergencia”.

“Desde el primer momento, el equipo de gobierno con la alcaldesa al frente, ha estado pendiente de la evolución del suceso, interesándose directamente por la situación de la empresa y de sus trabajadores y manteniendo contacto con el director general de Olisefi”.

Durante la conversación mantenida con el director general de la empresa, este ha trasladado a la alcaldesa su agradecimiento por la rápida respuesta de los Bomberos de la Diputación Provincial de Valladolid, así como por el interés y el seguimiento realizado por el Ayuntamiento desde el primer momento.

“Desde el equipo de Gobierno queremos trasladar nuestro agradecimiento a todos los profesionales que han intervenido en la emergencia, especialmente a los Bomberos de la Diputación Provincial de Valladolid, la Guardia Civil y el equipo de Protección Civil de Olmedo, por su rápida actuación”.

“En momentos como este, lo importante es estar donde hace falta, acompañar y poner todos los medios disponibles al servicio de nuestros vecinos y de nuestras empresas.

Nuestro agradecimiento a todos los que han trabajado para que la situación haya quedado bajo control”, explica.