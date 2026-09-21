Alejandro García Pellitero, concejal delegado de Medio Ambiente, durante el consejo de Aquavall. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Aquavall anuncia 21 millones para modernizar las redes de agua y mejorar la eficiencia de la depuradora en Valladolid

El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid (Aquavall) ha aprobado, en su sesión ordinaria de este lunes, dos grandes expedientes de contratación.

Todo en un consejo que ha estado presidido por el concejal delegado de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.

En conjunto se movilizan más de 21 millones de euros destinados a modernizar las infraestructuras del ciclo del agua en la ciudad.

El órgano ha dado también luz verde a las cuentas anuales correspondientes a 2025 y a su V Plan Director de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad.

Casi 20 millones para la red de agua y saneamiento

El consejo ha aprobado el expediente de contratación del servicio de conservación, mantenimiento, reparación, sustitución y reforma de las infraestructuras de Aquavall, por un importe de 19.834.710 euros (IVA excluido).

El contrato, que ahora deberá contar con la autorización de la Junta de Gobierno Local al superar la cuantía que puede aprobar directamente el Consejo, tendrá una duración de tres años, ampliable con dos prórrogas anuales, hasta un valor estimado total de 33.057.851 euros. El servicio se va a dividir en un total de cuatro lotes.

El primero de ellos es el de las infraestructuras de abastecimiento reparadas por métodos tradicionales a cielo abierto. El segundo el de las redes de alcantarillado rehabilitadas sin zanja hasta 800 mm de diámetro. El tercero el de las de diámetro superior a 800 mm.

El cuarto y último lote va destinado a la limpieza, inspección y mantenimiento general de la red de saneamiento. Para los ciudadanos, este contrato es el que garantiza la atención de averías y fugas en cualquier punto del término municipal y el mantenimiento de las tuberías de agua y alcantarillado en buen estado.

Aquavall destaca que el pliego incorpora criterios de calidad ambiental y social.

Se valorará la reducción de emisiones y de ruido de la maquinaria, el uso de vehículos con etiqueta ECO, la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y la paridad salarial entre las personas trabajadoras que ejecuten el contrato.

1,3 millones para la EDAR

El segundo gran expediente aprobado es la obra de renovación del sistema de desodorización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valladolid, por 1.316.590 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de nueve meses.

La actuación contempla un sistema de desodorización más eficiente, la optimización de la ventilación mediante captación localizada en los principales focos de olor y el confinamiento de emisiones que hoy no llegan al sistema de tratamiento químico.

Se trata de la actuación con mayor incidencia directa para los vecinos de las zonas próximas a la depuradora, al reducir las molestias por olores en el entorno urbano.

Aprobadas las cuentas de 2025

El Consejo ha aprobado igualmente la formulación, rendición y elevación al Ayuntamiento de Valladolid de las cuentas anuales de Aquavall correspondientes al ejercicio 2025, con el informe de auditoría, tal y como establecen los estatutos de la entidad.

Aquavall se consolida como referente de agua en Responsabilidad Social Empresarial en empresas públicas

Dentro del apartado de dación de cuentas del Consejo de Administración, también se ha presentado el V Plan Director de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad, que marcará la hoja de ruta de la entidad hasta 2030.

Se trata ya de la quinta edición de este plan desde su creación, casi una década de trabajo continuado en esta materia que sitúa a Aquavall entre las empresas públicas españolas con mayor recorrido en RSE.

El plan se estructura en torno a tres grandes objetivos: consolidar un marco de gobernanza pública ética y eficiente, aumentar la resiliencia climática de la organización y asegurar la seguridad, salud y bienestar del equipo, de las personas usuarias y de la comunidad.

Entre los compromisos con las personas usuarias, Aquavall destaca que mantiene el precio del agua sin incrementos desde 2014.