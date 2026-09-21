Presentación este lunes del festival en el Ayuntamiento de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid

El aparcamiento de Vallsur se llena de música el 25 de septiembre por una solidaria causa

Valladolid se prepara para bailar por una buena causa.

El aparcamiento de Vallsur acogerá el próximo viernes 25 de septiembre, de 19:30 a 00:30 horas, una nueva edición del ASPAYM Castilla y León FestiVall, una cita musical con entrada gratuita que combinará actuaciones en directo, inclusión y solidaridad.

La propuesta pretende convertir una noche de música y entretenimiento en una oportunidad para avanzar en la autonomía y la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Bajo el lema «Baila. Disfruta. Colabora.», el festival destinará todo lo recaudado a la adquisición de un exoesqueleto de rehabilitación, una tecnología avanzada que ASPAYM Castilla y León quiere incorporar a sus servicios.

La música será uno de los grandes reclamos de la noche. Sobre el escenario pasarán Lady Abril, Bravo Maldonado y Dëdalom, que aprovechará además la cita para realizar la presentación oficial del grupo.

A ellos se sumarán los DJs de Xtreming Radio, en una programación basada en versiones de canciones conocidas por varias generaciones.

La intención es que el público pueda cantar, bailar y disfrutar de una noche de música en un espacio abierto y, sobre todo, accesible.

Un festival pensado para que nadie se quede fuera

El recinto dispondrá de una zona prioritaria para personas con movilidad reducida, aseos adaptados y una barra accesible, además de mochilas vibratorias destinadas a personas con discapacidad auditiva.

También habrá personal de apoyo y acompañamiento para facilitar la participación y el disfrute de la jornada.

El objetivo es eliminar las barreras que todavía pueden dificultar el acceso de algunas personas a las actividades de ocio y conseguir que la experiencia musical pueda disfrutarse en igualdad de condiciones.

La participación de personas con discapacidad irá, además, más allá del público. También estarán implicadas en la organización, coordinación y desarrollo del propio festival, haciendo que la inclusión forme parte de la construcción del evento.

"Para Vallsur, acoger esta iniciativa supone reforzar su apuesta por convertirse en un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía y por impulsar actividades que combinan ocio, cultura y compromiso social", explica Carolina Castro, gerente de Vallsur.

La responsable destaca asimismo que la ubicación permitirá acercar el ocio inclusivo a un público amplio «en un espacio accesible y bien comunicado.

De los grandes conciertos solidarios al FestiVall

La apuesta de ASPAYM Castilla y León por la música como herramienta de sensibilización social tiene recorrido.

El FestiVall recupera el espíritu de los grandes conciertos solidarios organizados por la entidad desde 2002, por cuyos escenarios han pasado artistas y grupos como Mägo de Oz, SKA-P, Nach, La Fuga, Los Suaves, Lujuria o Wild Horses.

Ahora, aquella trayectoria se transforma en una nueva cita que mantiene la música como punto de encuentro, pero incorpora además un objetivo tecnológico y asistencial muy concreto.

La recaudación del festival se destinará íntegramente a la adquisición de un exoesqueleto de rehabilitación, con el que ASPAYM Castilla y León pretende ampliar los recursos terapéuticos disponibles para personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, así como para personas con daño cerebral.

La tecnología puede utilizarse para favorecer la bipedestación y la marcha asistida, además de trabajar aspectos como la fuerza muscular, el equilibrio y la coordinación. También puede contribuir a prevenir algunas complicaciones asociadas a la inmovilidad.

La incorporación de este equipamiento permitiría desarrollar tratamientos más intensivos, personalizados e innovadores y acercar los avances tecnológicos aplicados a la rehabilitación a las personas que los necesitan.

Así, detrás de las canciones, las luces y los bailes de esta noche de septiembre habrá también un objetivo concreto: conseguir una herramienta que pueda abrir nuevas oportunidades de rehabilitación y autonomía.

El ASPAYM Castilla y León FestiVall está organizado por ASPAYM Castilla y León, en colaboración con CERMI, Vallsur, Fundación ONCE e Impulsa Igualdad, y cuenta con la colaboración y el patrocinio de diferentes entidades y empresas.