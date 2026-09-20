Acto de entrega de la medalla de oro de la ciudad a la Policía Municipal de Valladolid. Miriam Chacón Ical

La Policía Municipal de Valladolid se 'viste' de oro: "Es parte inseparable de la historia y de la vida cotidiana"

La Policía Municipal de Valladolid ya es de oro. El cuerpo de agentes locales ha recibido la medalla de la ciudad este domingo, 20 de septiembre, con motivo del 200 aniversario de su creación y tras aprobarse la concesión en octubre de 2025 por unanimidad de todos los grupos políticos.

El acto solemne ha tenido lugar en la Plaza Mayor, con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha destacado a la Policía Municipal como "una parte inseparable de la historia y la vida cotidiana" de la ciudad.

Esta medalla de oro de la ciudad pretende reconocer la dedicación y compromiso del cuerpo con la seguridad, el bienestar de la ciudadanía y la convivencia en Valladolid.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside el acto conmemorativo con motivo del 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid junto a la jefa de la Policía Municipal Julia González Miriam Chacón Ical

Según ha destacado Carnero, la Policía Municipal ha estado durante 200 años "al lado de los vallisoletanos, en las calles, en los barrios y en los momentos en los que más se necesita".

Para el primer edil, esta medalla de oro "es el reconocimiento de toda una ciudad a quienes han dedicado su vida a servir, proteger y ayudar a los demás".

El alcalde también ha destacado la evolución de una Policía Municipal "que ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de Valladolid, manteniendo intacta su vocación de servicio público".

"Han cambiado los medios, la tecnología y las necesidades de nuestra ciudad, pero hay algo que permanece: el compromiso, la profesionalidad y la cercanía de los hombres y mujeres que forman la Policía Municipal. Su historia es también la historia de Valladolid", ha añadido.

Dos siglos de historia

El 12 de enero de 1826, la Partida de Capa dio lugar al origen de la Policía Municipal de Valladolid, que en sus inicios estuvo compuesta por 16 efectivos y un comandante.

A lo largo de estos 200 años, la institución ha ido transformándose a la vez que la ciudad ha ido creciendo, adaptándose a la evolución de las necesidades sociales.

Desde sus primeros servicios de vigilancia hasta la estructura policial de hoy en día, el cuerpo ha ido incorporando nuevas especialidades, unidades y herramientas tecnológicas.

Por todo ello, Carnero ha resaltado que la medalla de oro pertenece "a quienes hoy integran la Policía Municipal, pero también a quienes les precedieron y dedicaron su vida a Valladolid".

"Es el agradecimiento de toda una ciudad por 200 años de entrega y servicio", ha apuntado.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside el acto conmemorativo con motivo del 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid. Miriam Chacón Ical

Actualmente, el cuerpo cuenta con 432 efectivos y unidades como la Policía de Barrio, el Agente Tutor, la Unidad Ciclista, la Unidad de Transporte, la Unidad de Drones y el Subgrupo Especial de Seguridad, entre otras tantas.

La incorporación de la mujer supuso también un hito destacado en 1973. En la actualidad, son 72 las agentes femeninas y el cuerpo está dirigido por primera vez por una mujer, la superintendente jefa Julia González.

La concesión de la Medalla de Oro reconoce el trabajo que la Policía Municipal desarrolla cada día en las calles, los barrios, los centros educativos y los espacios públicos de la ciudad.

Su labor abarca la regulación del tráfico, la prevención, la atención a la ciudadanía, la seguridad en grandes acontecimientos y la intervención en situaciones de emergencia.

El Ayuntamiento destaca especialmente el modelo de Policía de Barrio, implantado desde la década de los noventa, que favorece el contacto directo con los vecinos, la escucha de sus necesidades y la atención a las personas más vulnerables.

Asimismo, la Policía Municipal mantiene una colaboración permanente con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de emergencias. En este ámbito destaca la Sala Conjunta de Operaciones 091-092, que cumple 20 años de funcionamiento en 2026.

Un acto solemne

La ceremonia ha incluido la entrega de la Medalla de Oro a la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González, en representación de todos los hombres y mujeres que han formado y forman parte del cuerpo, así como la imposición de la corbata al guión de la institución.

Durante el acto se han entregado también las condecoraciones del 200 aniversario y se ha rendido homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio, con un recuerdo especial a sus familias.