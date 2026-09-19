Investigan la muerte de un hombre mientras iba en bicicleta por Valladolid

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte de un hombre que circulaba en bicicleta por Valladolid y ha sido hallado fallecido en el suelo este sábado, 19 de septiembre.

Según fuentes oficiales, lo que sí está confirmado es que no existen indicios de criminalidad, mientras que en estos momentos las hipótesis se centran en saber si el fallecimiento se habría producido a causa de una indisposición previa o por la propia caída.

Ha sido un viandante quien ha localizado al hombre tendido en el suelo en la calle Tirso de Molina a eso de las 11:00 horas y ha llamado rápidamente a los servicios de emergencia.

Personados en el lugar, el personal sanitario no ha podido hacer nada por salvar su vida y ha confirmado su muerte en ese mismo punto.

Ahora, el cuerpo ha sido trasladado para la realización de la correspondiente autopsia, que permitirá conocer las condiciones exactas de la muerte.