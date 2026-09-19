El incendio de un depósito de neumáticos provoca una gran columna de humo negro visible desde varios sitios de Valladolid

Una nave utilizada como depósito de neumáticos ha comenzado a arder en la tarde de este sábado, 19 de septiembre, en Zaratán (Valladolid), provocando una gran columna de humo negro que ha podido ser avistada de distintos puntos.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido más de 20 llamadas alertando del humo que salía del tejado de una nave industrial en el kilómetro 194 de la N-601.

El aviso se ha trasladado tanto a la Guardia Civil como a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que han movilizado varias dotaciones hasta el lugar.

Por el momento, parece que no hay ninguna persona afectada por el incendio, si bien las tareas de extinción están previsto que se extiendan durante las próximas horas.