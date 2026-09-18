Valladolid presenta un nuevo plan de apoyo para 2.500 comercios de proximidad: “Es un activo económico y social”

Imagen de la presentación del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La ciudad de Valladolid cuenta con un nuevo plan estratégico de apoyo al comercio de proximidad 2026-2028, que ha sido presentado, en la mañana de este viernes, 18 de septiembre, por el alcalde, Jesús Julio Carnero y el concejal de Comercio, Mercados y Consumo Víctor Martín.

Un plan que va a tener una vigencia de tres años durante los que se va a pretender dar respuestas a los principales desafíos con los que cuenta un sector económico fundamental que aglutina un total de 2.500 establecimientos en la ciudad y que da empleo a casi 13.000 personas, de entre los cuales, 2.500 figuran como trabajadores por cuenta propia.

“El comercio de proximidad es un activo económico, urbano y social”, ha señalado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero durante la presentación del mismo.

Se trata de un plan que tiene un alcance material y relacional que busca “proteger lo que funciona” además de “activar lo que falta” y “acompañar al comercio ante lo que se cambia y medir lo que se hace”, como ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Objetivos y cinco líneas

El nuevo plan tiene seis objetivos que pasan por conseguir “un comercio más competitivo” y “una ciudad más dinámica gracias al comercio” con un “tejido comercial más resiliente, innovador y preparado”, apoyado en una “gobernanza más colaborativa” y en una “mayor integración del comercio en la estrategia urbana”.

Todo ello apoyado en el sexto de estos objetivos que, como ha señalado el alcalde, Jesús Julio Carnero, está en “una política pública, inteligente, medible y evaluable”.

La primera de las líneas para conseguirlo pasa por una gobernanza, un conocimiento y una innovación y evaluación.

“Se va a crear el Observatorio del Comercio de Proximidad. Apostamos por la innovación y la experimentación y la gobernanza y red de colaboración con un seguimiento y una evaluación continua”, ha añadido Carnero.

La segunda línea pasa por la “profesionalización, el relevo y el emprendimiento” apostando por la “profesionalización y formación, el emprendimiento de nueva generación y el relevo generacional y la transmisión de negocios”, también con el “reconocimiento y puesta en valor del oficio del comerciante”.

“Vamos a desarrollar un proyecto piloto importante con el Comercio de Entorno para que los comerciantes con experiencia acompañen a los nuevos y ayuden en esa realidad del emprendimiento”, ha explicado el alcalde.

La tercera de las líneas se centra “en la demanda, fidelización y públicos estratégicos” con varias campañas dirigidas a un público estratégico”.

“Se van a desarrollar campañas y acciones específicas para visitantes, personas mayores y se van a mantener los bonos. Vamos a prestar atención a los jóvenes con otro proyecto piloto con campaña de comercio joven”, ha anunciado el alcalde.

La cuarta de las líneas pasa por “la vitalidad urbana y el espacio comercial” y Carnero ha incidido en “la accesibilidad” y ha anunciado un proyecto piloto “para analizar el impacto de la obra pública sobre el comercio” que valore el “antes, el durante y el después de la obra”.

La última línea se centra en la marca y en el posicionamiento de ciudad para “reforzar la proyección de Valladolid”.

“En un plan transversal y abierto a la colaboración. En este 2026 destinamos un total de 1,5 millones al mismo y nuestra idea es mantener esta financiación o mejorarla en 2027 y 2028”, ha añadido Jesús Julio Carnero.

El alcalde ha destacado que “donde hay comercio de proximidad hay oportunidades para emprender, motivos para encontrarse y razones para quedarse” y ha apostado por “cuidar el comercio local”, antes de dar las gracias a los comerciantes de la ciudad.

“Es un ámbito muy importante. El objetivo es que el comercio de proximidad no solo sirva a un tramo de edad, sino que forme parte de la vida de la ciudad, no solo en el centro de la misma. El comercio de proximidad no deja de ser la tienda de debajo de casa, para que haya vida en todos los barrios y la ciudad mantenga la vida comercial”, ha finalizado Carnero.

Novedades

El plan contempla actuaciones novedosas como la creación de un Observatorio del Comercio o el diseño de una bolsa de empleo específica para el sector y también integra esos proyectos piloto citados, como la figura del comercio mentor, el lanzamiento de una campaña destinada a jóvenes y un estudio analítico del impacto de las obras públicas y el urbanismo en el sector comercial.

Sobre esta bolsa de empleo, Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo, ha afirmado que “se ha escuchado al sector” ante el “problema de encontrar personal en picos como las rebajas”.

“La idea de la bolsa de comercio es unir esa demanda y oferta que necesita el empleo y para que se puedan encontrar personas”, ha añadido.

Zona de Bajas Emisiones y web

“Los comerciantes han confirmado el impacto de la Zona de Bajas Emisiones en el volumen de facturación. Los clientes no han cambiado tanto sus modos de consumo, sí los que vienen en coche. Los comerciantes sí han visto impactada su facturación”, ha señalado Víctor Martín.

Todo sobre el estudio de cómo ha impactado la Zona de Bajas Emisiones en el comercio local. Ante estos datos tanto Víctor Martín como Jesús Julio Carnero han afirmado que los “datos obtenidos se tendrán en cuenta a la hora de elaborar la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

Sobre la página web para comprar en los mercados municipales de Valladolid, Víctor Martín ha afirmado que “nació como consecuencia de la pandemia”.

“Hubo un boom de páginas de comercio de proximidad. La realidad es que el público sigue accediendo de forma presencial, pero hay que estar. Mantenemos la plataforma y buscamos nuevas fórmulas para la fidelización y conseguir llegar al público joven a través de ella”, ha finalizado Víctor Martín.