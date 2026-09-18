Tordesillas abre un expediente informativo por la ausencia de policías locales durante las fiestas: ·"No es tema económico"

El Ayuntamiento de Tordesillas ha decidido abrir un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido durante las Fiestas de la Peña 2026 en relación con la prestación de determinados servicios de la Policía Local.

El Consistorio pretende determinar las circunstancias que provocaron que algunos servicios extraordinarios previamente comunicados no pudieran ser cubiertos y, si de la investigación se desprenden incumplimientos, exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias o jurídicas que correspondan.

El Ayuntamiento considera que se trata de una situación "complicada y anómala", especialmente por haberse producido durante las fiestas patronales, el principal acontecimiento del calendario de la localidad, que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes.

El expediente analizará las circunstancias que rodearon la falta de prestación de los servicios y, en la medida que corresponda, estudiará de forma individualizada cada situación.

El objetivo, según señala el Consistorio, es "conocer por qué no se han podido prestar determinados servicios extraordinarios previamente comunicados".

La investigación no cuestionará el derecho de los trabajadores a causar baja por motivos de salud.

El Ayuntamiento recalca que no pretende valorar las circunstancias médicas de los agentes, sino determinar "las circunstancias administrativas y organizativas que han provocado la falta de prestación de determinados servicios" y comprobar si se han producido incumplimientos de las obligaciones correspondientes.

En caso de que el expediente determine la existencia de responsabilidades, el Consistorio asegura que adoptará las medidas que legalmente procedan. Además, si aparecieran indicios de posibles responsabilidades penales, los hechos serían puestos en conocimiento de los órganos judiciales o de la Fiscalía.

El Ayuntamiento insiste en que todo el procedimiento se desarrollará "con objetividad, garantías y pleno respeto a los derechos de todas las personas afectadas", sin prejuzgar responsabilidades antes de que concluya la investigación.

Guardia Civil y Protección Civil asumieron el refuerzo

La ausencia de agentes de Policía Local para cubrir determinados servicios extraordinarios obligó al Ayuntamiento a reforzar el dispositivo de seguridad con otros cuerpos y servicios de emergencia durante las fiestas.

La Guardia Civil asumió las funciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la vigilancia y el mantenimiento del orden público en los distintos acontecimientos, con un despliegue de efectivos destinado a garantizar la seguridad tanto en los actos programados como en el conjunto del municipio.

Protección Civil tuvo también un papel destacado en la atención y asistencia a vecinos y visitantes. Al dispositivo se incorporaron voluntarios de Protección Civil de Arroyo de la Encomienda, Olmedo y La Cistérniga.

El Ayuntamiento también realizó gestiones con otros municipios para tratar de disponer de agentes de Policía Local, entre ellos Arroyo de la Encomienda, Toro y Medina del Campo. Finalmente, estas colaboraciones no pudieron materializarse debido a la falta de voluntarios para cubrir los servicios.

A este dispositivo se sumaron Cruz Roja, los servicios de emergencia y empresas de seguridad privada, especialmente en los eventos musicales y otras actividades programadas. La propia Corporación municipal prestó asimismo apoyo durante el desarrollo de las fiestas.

Según el Consistorio, la coordinación de todos estos efectivos permitió que las Fiestas de la Peña se desarrollaran "con normalidad y sin incidentes relevantes".

El Consistorio ha querido desvincular la situación de cualquier problema económico y niega que existan impagos a los agentes por los servicios ordinarios o extraordinarios.

"El Ayuntamiento se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y todos los servicios prestados son abonados conforme a la normativa y a los procedimientos establecidos", señala la institución municipal.

Por tanto, el Ayuntamiento sostiene que lo sucedido "no responde a una problemática económica derivada del impago de servicios ordinarios ni extraordinarios".

Una plantilla de 14 policías

El Ayuntamiento recuerda además que Tordesillas dispone actualmente de la plantilla de Policía Local más amplia de su historia, con 14 efectivos. Uno de ellos tiene su plaza reservada al encontrarse destinado en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

El Consistorio destaca que el incremento de efectivos se ha acompañado de inversiones en materia de seguridad, entre ellas la construcción de una nueva comisaría de Policía Local y la adquisición de nuevos medios y equipamiento para los agentes.

A juicio del Ayuntamiento, estos recursos deben permitir atender las necesidades de una localidad que recibe miles de visitantes a lo largo del año y que celebra acontecimientos que requieren dispositivos especiales de seguridad.

El Ayuntamiento ha trasladado finalmente su agradecimiento a vecinos y visitantes, y especialmente a los jóvenes de Tordesillas, por el comportamiento mantenido durante las celebraciones.

También ha reconocido el trabajo de los empleados municipales, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, servicios de emergencia, empresas de seguridad, ayuntamientos colaboradores y todas las personas que participaron en el dispositivo.

El Consistorio considera que la actuación coordinada de estos servicios permitió celebrar las fiestas "con normalidad, pese a las circunstancias excepcionales producidas".

El expediente informativo deberá ahora determinar con detalle qué ocurrió y establecer, a partir de sus conclusiones, las medidas que correspondan.