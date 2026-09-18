El programa de Broncano y un falso aviso de bomba que obligó a parar en Medina del Campo un Alvia con destino Madrid

Un tren Alvia y el presentador David Broncano, en un montaje de EL ESPAÑOL EE

En un vagón del Alvia Salamanca-Madrid, una conversación bastó para encender la alarma. Unos jóvenes escucharon la palabra "bomba", pensaron que un pasajero llevaba un artefacto y llamaron al 112. En cuestión de minutos, Guardia Civil y Policía Nacional coordinaron la respuesta y el tren se detuvo en Medina del Campo.

Lo que parecía una amenaza grave acabó siendo un malentendido: el viajero iba a Madrid a ver el programa 'La Revuelta', de David Broncano, y había dicho que el programa −o su presencia en él− era "la bomba".

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que "unos jóvenes escucharon hablar de una bomba a un pasajero, interpretaron que llevaba una bomba, llamaron al 112, se coordinaron Guardia Civil y Policía Nacional y decidieron parar el tren en Medina del Campo".

El convoy partió de Salamanca con destino a Chamartín. Durante el trayecto, varios jóvenes captaron fragmentos de la charla y la interpretaron al pie de la letra. Ante la duda, avisaron a emergencias. El protocolo se activó: parada en Medina del Campo, acceso de la Policía Nacional a los vagones y localización de la persona señalada.

Un incómodo malentendido

Entró la Policía Nacional, se entrevistó con quienes habían dado el aviso y estos les indicaron quién había hablado de la bomba. Los agentes identificaron a la persona: no tenía antecedentes ni nada sospechoso. Registraron sus pertenencias y tampoco hallaron nada.

Luego le preguntaron por qué había dicho aquello. Según ha señalado Canales, el hombre explicó que iba al programa de Broncano y que había dicho que el programa era "la bomba" o que su presencia en el plató iba a ser "la bomba".

Las otras personas entendieron que llevaba una bomba. Quedó todo en un malentendido. La circulación se restableció con normalidad y el tren llegó más tarde.

El viajero señalado tuvo que explicarse; el resto de pasajeros, esperar. Y Broncano, sin saberlo, se convirtió en el motivo más insólito de la parada de un tren en Medina del Campo.