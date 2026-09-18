El programa de Broncano y un falso aviso de bomba que obligó a parar en Medina del Campo un Alvia con destino Madrid
Un malentendido por el comentario de un espectador de 'La Revuelta' provocó la intervención de la Policía Nacional en el tren.
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En un vagón del Alvia Salamanca-Madrid, una conversación bastó para encender la alarma. Unos jóvenes escucharon la palabra "bomba", pensaron que un pasajero llevaba un artefacto y llamaron al 112. En cuestión de minutos, Guardia Civil y Policía Nacional coordinaron la respuesta y el tren se detuvo en Medina del Campo.
Lo que parecía una amenaza grave acabó siendo un malentendido: el viajero iba a Madrid a ver el programa 'La Revuelta', de David Broncano, y había dicho que el programa −o su presencia en él− era "la bomba".
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que "unos jóvenes escucharon hablar de una bomba a un pasajero, interpretaron que llevaba una bomba, llamaron al 112, se coordinaron Guardia Civil y Policía Nacional y decidieron parar el tren en Medina del Campo".
El convoy partió de Salamanca con destino a Chamartín. Durante el trayecto, varios jóvenes captaron fragmentos de la charla y la interpretaron al pie de la letra. Ante la duda, avisaron a emergencias. El protocolo se activó: parada en Medina del Campo, acceso de la Policía Nacional a los vagones y localización de la persona señalada.
Un incómodo malentendido
Entró la Policía Nacional, se entrevistó con quienes habían dado el aviso y estos les indicaron quién había hablado de la bomba. Los agentes identificaron a la persona: no tenía antecedentes ni nada sospechoso. Registraron sus pertenencias y tampoco hallaron nada.
Luego le preguntaron por qué había dicho aquello. Según ha señalado Canales, el hombre explicó que iba al programa de Broncano y que había dicho que el programa era "la bomba" o que su presencia en el plató iba a ser "la bomba".
Las otras personas entendieron que llevaba una bomba. Quedó todo en un malentendido. La circulación se restableció con normalidad y el tren llegó más tarde.
El viajero señalado tuvo que explicarse; el resto de pasajeros, esperar. Y Broncano, sin saberlo, se convirtió en el motivo más insólito de la parada de un tren en Medina del Campo.