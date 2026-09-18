Un mercado familiar para estimular los cinco sentidos en Villalón con el mejor sabor del queso: programa completo

Imagen del Mercado del Queso en Villalón con el cartel del programa. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

El XV Mercado del Queso de Villalón se trata de una propuesta que busca estimular los cinco sentidos. El oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto, a través del delicioso manjar que es el queso y de sus métodos de fabricación, importancia en la gastronomía y la buena mesa.

En esta ocasión, la XV edición del Mercado del Queso se va a celebrar este 19 de septiembre de 2026 en la localidad vallisoletana, entre las 11:00 y las 21:00 horas de este sábado.

Se trata de un mercado familiar con actividades para pequeños y mayores, con el fin de potenciar los cinco gustos con la inauguración del presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana.

Catas, talleres, degustaciones y muchas actividades más en un día único y para disfrutar en Villalón con el queso como protagonista.

Quesos en el Mercado del Queso de Villalón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

El programa por la mañana

A las 11:00 horas tendrá lugar la apertura del Mercado del Queso de Villalón este 19 de septiembre de 2026 en su XV edición antes de que a las 11:30 tenga lugar un taller participativo de elaboración de queso en el Museo del Queso.

Entre las 12:00 y las 14:00 se va a desarrollar el taller infantil ‘Tejiendo en Telares’, entre las 12:00 y las 14:30 habrá pintacaras para los más pequeños y, entre las 12:00 y las 14:30 se desarrollará un taller de elaboración de pan, todo ello en el mercado.

A las 13:00 horas se producirá la inauguración del XV Mercado del Queso, a cargo de Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, en uno de los momentos clave de este Mercado del Queso en Villalón.

Entre las 13:00 y las 15:00 horas, degustación popular de queso en el mercado con ticket a 1,50 euros y a las 13:30 horas, cata de quesos dirigida por Paloma Gómez, de ‘Los Quesos de Juan’, también en el mercado y taller participativo de elaboración de queso en el Museo del Queso desde las 13:30 horas.

La organización del evento ha informado de que, a lo largo de este día, habrá jornada de puertas abiertas en el Museo del Queso. Que la animación del mercado correrá a cargo del grupo de dulzainas ‘Los Fogatos’ y del grupo de teatro Kamaru con el pasacalles ‘Beee de Oveja’ y que se va a poder disfrutar también de atracciones infantiles.

Desde el viernes, 18 de septiembre, se podrá disfrutar también de los kebabs y crepes de Katerina.

El programa por la tarde

A las 17:00 horas se va a producir la apertura del Mercado del Queso por la tarde, misma hora a la que se va a desarrollar el taller participativo de elaboración del queso en el Museo del Queso de la localidad vallisoletana.

A las 17:30 horas va a tener lugar la actividad que lleva el nombre de ‘Pintar Quesos es un Arte’. La organización ha apuntado que se trata de una actividad infantil para pequeños de 1º a 6º de Primaria. En función del número de inscritos se harán dos grupos.

Continúa la actividad y la diversión en Villalón a las 18:00 horas con la Cata de Quesos dirigida por Paloma Gómez de ‘Los Quesos de Juan’ en el Museo del Queso.

Imagen de una edición anterior del Mercado del Queso de Villalón. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Villalón.

Entre las 18:00 y las 20:00 horas, taller participativo ‘Cestería de mimbre’ y entre las 18:00 y las 20:30 horas, taller de elaboración de pan, ambos en el mercado.

Los pintacaras también estarán presentes por la tarde, entre las 18:00 y las 20:30 horas para los más pequeños en el mercado.

A las 18:30 horas, nuevo taller participativo de elaboración de queso en el Museo del Queso y, entre las 18:30 y las 21:00 horas, degustación popular de queso, con ticket a 1,50 en el mercado, antes de que a las 21:00 tenga lugar el cierre del mercado.

Desde la organización han señalado que los horarios son aproximados pudiendo variar en función del desarrollo del mercado.

Inscripciones y Cheese Parade

La organización ha informado de que las inscripciones para los talleres de elaboración de queso y las catas de queso costarán tres euros y se harán, de forma previa, hasta el 18 de septiembre a las 14:00 horas.

Todo enviando un WhatsApp al 663670893 indicando el nombre, apellidos, año de nacimiento y turno y que si sobran plazas se podrán inscribir el mismo día del mercado en el Museo del Queso.

Además, se podrá disfrutar de la exposición de enormes esculturas que rinden homenaje, de una manera singular, a este alimento que es el queso de la mano de nueve artistas vinculados, de una forma u otra, a la comarca de Tierra de Campos.

Miguel Luengo, Rosario Maroto, Cveto Marsic, David Martínez, Ana I. Mateos, María José Pérez, Felipe de la Rosa, Domingo Sangrador y Manolo Sierra, que con su arte y de una forma generosa y altruista, han poblado los quesos pintados de ratones, pájaros, nidos, ojos, campos castellanos, huellas, corazones y besos.

Todo en un día que se antoja mágico, con el queso como protagonista y muchas actividades.