Gustavo Dorda, más de 30 años de servicio para convertirse en el nuevo jefe de la Guardia Civil de Valladolid

El general de la Zona de Castilla y León, Miguel Sánchez Guerrero, ha presidido en la mañana de este viernes, 18 de septiembre, el acto celebrado con motivo de la toma de posesión del coronel Gustavo Dorda como nuevo jefe de la Comandancia de Valladolid.

Más de 30 años de servicio

El coronel Gustavo Dorda se hace cargo del mando de la Comandancia de Valladolid.

El último destino de Dorda ha sido la Comandancia de Ávila, donde ha estado los últimos cinco años.

Dorda ingresó en la Academia Militar de Zaragoza en 1995, obteniendo el empleo de teniente de la Guardia Civil en el año 2000.

Entre los destinos en los que ha prestado servicio desde su salida de la Academia destacan el Puesto Principal de Villalba, Servicio Aéreo en Madrid y Andalucía, Gabinete Técnico y el mando de la Comandancia de Ávila.

También ha estado comisionado en diferentes países como Eslovaquia, Lituania, Senegal, Mauritania y Líbano.

El coronel Gustavo Dorda es doctor en Derecho y piloto de helicópteros. Ha sido distinguido con numerosas condecoraciones civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras.

Entre las que destacan la Cruz del Mérito Militar, la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; Cruz al Mérito Aeronáutico, varias Cruces de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, entre otras, a lo que se añaden numerosas felicitaciones.

Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid

La Guardia Civil en Valladolid es responsable de la seguridad ciudadana de 225 municipios de esta provincia. Se organiza en tres Compañías, dos Puestos Principales y 22 Puestos Ordinarios, que cubren la seguridad del 96% del territorio con unos 200.000 ciudadanos, para lo que cuentan con más de 800 efectivos.

La Comandancia de Valladolid, para dar servicio a toda su demarcación, dispone de unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, USECIC, Información, Policía Judicial, Servicio Cinológico, Seprona, Intervención de Armas y GEDEX, Unidad de Fiscal y Fronteras entre otras.

La Guardia Civil también cuenta con tres equipos ROCA, un equipo @, tres equipos de VIOGEN, un equipo PEGASO y un equipo REDO.