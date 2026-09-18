Imagen de la zona afectada y de las obras en la A-11. Fotografías: ICAL y Transportes.

Cortes totales de calzada por obras de rehabilitación de firme en la A-11 y la N-122 en Valladolid: fechas y zonas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar, el próximo lunes, 21 de septiembre, las obras de rehabilitación del firme de las carreteras A-11 y N-122, en el tramo que va de Tudela de Duero a Valladolid, en la provincia pucelana.

Estos trabajos, que cuentan con una inversión de unos 9.1 millones, IVA incluido, se ejecutarán en unos 15 kilómetros de ambas carreteras.

En concreto se va a actuar en cinco kilómetros de la N-122 (entre el kilómetro 343 y el 348) y en unos 10 kilómetros de la A-11 (entre el kilómetro 196 y 206,68).

Las obras van a permitir mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial, prolongando la vida útil del firme y reduciendo las necesidades de conservación futura de las carreteras.

Inicio de los trabajos

Estas obras, que comenzarán el próximo lunes 21 de septiembre, se llevarán a cabo de manera diaria durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, para proseguir en una segunda fase una vez superado el periodo invernal y de climatología adversa.

En una primera fase, se ejecutarán trabajos de fresado, reposición del firme y repintado de marcas viales, comenzando por el tramo de la A-11 entre los kilómetros 197,9 y 203,1 para continuar avanzando en sentido Valladolid, es decir, hasta llegar al kilómetro 206,68 de dicha carretera.

Para la realización de las obras y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes totales de calzada de forma alternativa, habilitando una circulación de doble sentido en la calzada opuesta a través de pasos de mediana.

Estos desvíos estarán debidamente señalizados, permitiendo el desarrollo de los trabajos y el flujo del tráfico con seguridad.

No se producirán afectaciones en los periodos del día 10 al 12 de octubre con motivo del puente del Día de la Hispanidad, ni del 31 de octubre al 2 de noviembre con motivo del puente del Día de Todos los Santos.

En todo caso, la programación de las actuaciones podrá verse modificada en función de las condiciones meteorológicas, del rendimiento de los equipos y del propio avance de las obras.

Rekilometraje de la A-11 en la provincia de Valladolid

A raíz de la puesta en servicio parcial de la A-11 entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba, se ha efectuado el cambio en la numeración de los hitos kilométricos y la cartelería correspondiente a la actual A-11 en servicio entre Tudela de Duero y Valladolid, que queda configurada de la siguiente manera: Autovía A-11 en servicio entre Tudela de Duero y Valladolid (antiguos kilómetros 348 a 358): la nueva numeración kilométrica será desde el kilómetro 196 al 206.

Esta modificación de los puntos kilométricos ha conllevado la actualización en los tramos de actuación inicialmente previstos en el proyecto de obras adjudicado.