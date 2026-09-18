Arma del ataque, un machete con una hoja de 40 centímetros de longitud. Policía Nacional

Acorralado por tres jóvenes, uno menor y fugado del Zambrana, para robarle: armados con un machete de 40 centímetros

Últimamente Valladolid está viviendo situaciones de pánico. La última, la vivida el pasado jueves 17 de septiembre.

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación tras acorralar a un peatón y amenazarle con un machete de grandes dimensiones para arrebatarle sus pertenencias.

Los hechos se desencadenaron sobre la 01:30 horas del 17 de septiembre en el Paseo de Zorrilla.

En ese momento, la víctima caminaba tranquilamente por la acera mientras observaba vídeos en su teléfono móvil.

Sin previo aviso, fue abordada y arrinconada por un grupo de tres individuos del que la información suministrada por la Policía Nacional no ofrece nacionalidades.

Dos de los asaltantes se colocaron estratégicamente a sus espaldas para cerrarle cualquier vía de escape, mientras un tercero se encaró directamente con él blandiendo amenazadoramente un machete con una hoja de 40 centímetros de longitud.

Bajo la amenaza del arma blanca, los delincuentes le exigieron de forma violenta que les entregara todo lo que llevara encima.

Ante la negativa del joven, que aseguró no portar nada de valor, el portador del machete intentó arrebatarle el terminal telefónico de las manos, iniciándose un tenso forcejeo entre ambos.

La víctima logró emprender la huida a la carrera sin soltar el teléfono, pero en la maniobra tropezó y cayó violentamente al suelo.

De inmediato, los tres agresores volvieron a abalanzarse sobre él. La providencial llegada en ese preciso instante de una viandante y la circulación de varios vehículos por la vía intimidaron a los asaltantes, que optaron por emprender la huida a pie en dirección al parque del Campo Grande.



Despliegue policial

Tras ponerse a salvo, el agredido alertó rápidamente a la Sala del CIMACC 091.

Varios indicativos de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar del suceso y, tras tomar declaración a la víctima y recabar la descripción física de los sospechosos, desplegaron una batida de búsqueda por todo el perímetro de la zona.

La intervención dio sus frutos minutos después, cuando un radiopatrulla interceptó a tres individuos que coincidían plenamente con las características aportadas cuando se disponían a acceder al túnel peatonal de Delicias.

Tras ser identificados y cacheados en el lugar, los agentes localizaron e intervinieron en su poder el machete de 40 centímetros empleado durante el atraco.

Un menor fugado del Zambrana

Los tres jóvenes fueron inmediatamente arrestados y trasladados a las dependencias de la Comisaría Provincial.

Ya en el cuartel, las gestiones policiales permitieron constatar que uno de los implicados era menor de edad y que, además, figuraba en el sistema una orden de búsqueda, detención e ingreso tras haberse fugado del Centro de Menores Zambrana.

El menor fue reingresado de inmediato en la institución tras notificar los hechos a la Fiscalía de Menores y a sus tutores legales.

Por su parte, los otros dos mayores de edad permanecieron en calabozos hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su puesta en libertad.