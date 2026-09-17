Muere un hombre que quedó atrapado en la A-62 tras un choque provocado por las retenciones de otro accidente

Imágenes del suceso en la A-62 a la altura de Geria. Miriam Chacón. ICAL.

Trágico accidente en la autovía A-62 a su paso por la provincia de Valladolid.

El conductor de una furgoneta que había quedado atrapado tras colisionar contra un turismo en el término municipal de Geria ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas, según han confirmado fuentes de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

El trágico suceso se ha desencadenado a las 17:27 horas en el kilómetro 140 de la citada vía, en sentido Valladolid.

Imágenes de la retención provocada por la colisión entre una furgoneta y un turismo en la A-62 en Geria (Valladolid). Miriam Chacón. ICAL.

En ese punto se registraban importantes retenciones de tráfico a consecuencia de un primer accidente vial que se había saldado sin heridos.

En el marco de ese frenazo en la circulación, la furgoneta colisionó por alcance contra la parte trasera de un turismo.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo comercial quedó atrapado por una pierna en el interior del habitáculo, consciente pero con severas dificultades respiratorias.

Imágenes de la retención provocada por la colisión entre una furgoneta y un turismo en la A-62 en Geria (Valladolid). Miriam Chacón. ICAL.

El 1-12 movilizó de urgencia a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid para las labores de excarcelación y a Sacyl, que desplazó una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios en el lugar, los facultativos solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón, de quien por el momento no han trascendido más datos filiatorios.