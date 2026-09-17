Gustavo, profesor entre los más influyentes del mundo: “El mérito es de las enseñanzas de mis maestros y de mis padres"

Es solo una cifra, pero una cifra que dice mucho. Gustavo González-Calvo, profesor titular de la Universidad de Valladolid y docente e investigador de la Facultad de Educación de Palencia, se ha situado en la quinta posición mundial en el ámbito de la Educación Física en la última clasificación elaborada por ScholarGPS.

Nacido en Zaratán, desde un centro universitario de Palencia, su pensamiento ha terminado encontrando eco a miles de kilómetros de distancia. Y ahora aparece situada, según ScholarGPS, entre las cinco primeras del mundo en su ámbito.

El dato coloca su investigación reciente entre la más destacada del mundo en su campo.

La clasificación Highly Ranked Scholars identifica al 0,05 % de los investigadores más destacados a escala internacional a partir de indicadores relacionados con la producción científica, el impacto de sus publicaciones y las citas recibidas.

En el caso de González-Calvo, la posición corresponde a la actividad investigadora desarrollada durante los últimos cinco años.

Pero detrás de ese quinto puesto hay algo más que publicaciones y estadísticas, ya que está un profesor que lleva años intentando entender qué ocurre al otro lado de la pista, del gimnasio o del aula.

Qué sienten quienes enseñan, cómo construyen su identidad los docentes, qué papel juega el cuerpo en la educación o de qué manera la Educación Física puede convertirse también en una herramienta para abordar cuestiones sociales.

González-Calvo desarrolla su actividad en el área de Didáctica de la Expresión Corporal de la Facultad de Educación de Palencia y reside en Zaratán, en Valladolid.

Su trayectoria investigadora se ha movido por terrenos como la Educación Física y la pedagogía del deporte, la formación y el desarrollo profesional del profesorado, la actividad física, la identidad corporal y profesional o la innovación curricular.

Una parte importante de ese trabajo se apoya en enfoques cualitativos y narrativos.

Es decir, en mirar más allá de los números para acercarse a las experiencias de las personas que protagonizan los procesos educativos.

En los últimos años, además, su investigación ha ido ampliando el foco.

Sus publicaciones han abordado cuestiones como la relación entre cuerpo, salud y discursos sociales, la justicia social en los currículos de Educación Física, las experiencias emocionales del alumnado universitario, la identidad profesional de los docentes o los cambios que está experimentando la educación pública.

“Soy deudor de una manera de entender y practicar la Educación Física muy educativa y social que un grupo de profesores lleva años desarrollando en Palencia”, explica González-Calvo, en declaraciones facilitadas por la Facultad de Educación de Palencia.

Y ese componente colectivo aparece también cuando habla del reconocimiento internacional. Frente a la tentación de convertir un quinto puesto mundial en una historia exclusivamente personal, el profesor prefiere repartir los méritos.

“Nadie se hace a sí mismo. En este mérito están el esfuerzo de mis padres, las enseñanzas de mis profesores y compañeros, la amistad de mis amigos y, desde luego, el amor y apoyo de mi mujer y mi hijo”, señala.

Su producción científica se ha construido además junto a investigadores de distintas universidades y países, en una trayectoria marcada por la colaboración y el intercambio académico.

El reconocimiento de ScholarGPS llega así después de años de publicaciones, proyectos e investigaciones compartidas.

El quinto puesto mundial pone cifras a ese recorrido, pero también sirve para poner el dedo en una forma de entender la Educación Física que va mucho más allá de la práctica deportiva.