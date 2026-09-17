El festival de música ideal para visitar el 19 de septiembre: 10 conciertos solidarios, una camiseta y comida por 20 euros

Voluntarios de XEllos Aldeamayor durante la presentación del festival. Cedida

Aldeamayor de San Martín se prepara para vivir una jornada en la que las motos, el rock y la solidaridad volverán a ser los protagonistas.

El próximo 19 de septiembre, la localidad vallisoletana acogerá la tercera edición del Festival Solidario Xellos Rock y la Quedada Motera Xellos Aldeamayor.

Se trata de una cita que reunirá a aficionados al mundo del motor, amantes de la música y vecinos de toda la provincia.

La iniciativa está organizada por Xellos Aldeamayor y cuenta con la colaboración de la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y Protección Civil.

El objetivo, como ha ocurrido en otras ediciones, es solidario. Y es que todos los beneficios recaudados serán destinados íntegramente a la Asociación Española para las Deficiencias de Creatina (AECD).

La cita arrancará a las 11.00 horas, con la quedada y las inscripciones en el Club Social de Aldeamayor Golf.

Una hora después comenzará la salida libre hacia la Plaza Mayor de la localidad, donde los participantes volverán a concentrarse antes de dirigirse, a partir de las 13.30 horas, al Frontón Municipal.

Será allí donde la jornada tome su vertiente más festiva, con una comida de hermanamiento y el comienzo de los conciertos de la tercera edición de Xellos Rock.

Diez conciertos

El cartel reunirá a diez grupos que pondrán música a esta jornada solidaria.

Sobre el escenario pasarán Asgard Warriors, Brza, Bastard, Astaroz, Daphne, Lost Way, Los Martes Sintrom Ni son, Abatido, Sin corazón y The Aftermiters.

Los conciertos comenzarán a las 14.00 horas, coincidiendo con la comida de hermanamiento, y la entrada estará incluida para quienes formalicen la inscripción solidaria.

La organización ha fijado en 20 euros el precio de la inscripción, que incluye dos consumiciones, la camiseta oficial del festival Xellos Rock, la comida de hermanamiento (arroz a la zamorana) y el acceso libre a los diez conciertos.

En esta tercera edición, Xellos Aldeamayor ha querido que la recaudación vaya a la Asociación Española para las Deficiencias de Creatina, que trabaja en torno a unos trastornos metabólicos poco frecuentes que afectan a la síntesis y al transporte de creatina.

La creatina resulta fundamental para proporcionar energía a las células del organismo y desempeña además un papel especialmente importante en el desarrollo cerebral. Los denominados síndromes de deficiencia de creatina cerebral pueden provocar retraso generalizado del desarrollo, problemas del habla, discapacidad intelectual y distintas alteraciones neurológicas y conductuales.

Entre ellas se encuentran las convulsiones, la epilepsia, los trastornos del movimiento o alteraciones relacionadas con el espectro autista.

Héctor, alumno del CEIP Miguel Delibes de la localidad vallisoletana, está afectado por uno de estos trastornos, una circunstancia que ha llevado a Xellos Aldeamayor a poner el foco en esta enfermedad rara.

Actualmente, según los datos facilitados por la organización, son 16 los pacientes localizados en España afectados por los distintos tipos de deficiencias de creatina. Héctor es uno de ellos.

La enfermedad continúa sin contar con una cura ni con un tratamiento capaz de paliar de forma definitiva sus efectos, aunque existen diferentes líneas de investigación que avanzan con el objetivo de encontrar soluciones para estos pacientes.

Una jornada para disfrutar y ayudar

Desde Xellos Aldeamayor, su presidente, Pedro Pablo Martín, anima a los aficionados a las motos, a los amantes del rock y a los vecinos de Valladolid y de toda la provincia a participar.

“Un año más damos las gracias a particulares, empresas, instituciones y grupos participantes que vuelven a apostar por nosotros, gracias”, afirma.

Así, Aldeamayor volverá a unir motos y rock por una buena causa el próximo 19 de septiembre.