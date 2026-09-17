La feria del vino y fiesta de la vendimia que triunfan en Cigales: con catas de calidad, muchas actividades y diversión

Imagen de una edición anterior de la Feria del Vino en Cigales. Fotografía: Ayuntamiento de Cigales cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cigales va a celebrar, del 21 al 27 de septiembre la XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia en un evento que va a contar con un gran programa de actividades para que todo el mundo disfrute del sabor del mejor vino. Todo dentro de una fiesta que está declarada de Interés Turístico Regional.

Las catas van a ser protagonistas durante estos días en los que el vino será protagonista en el lugar. Serán citas en las que van a participar grandes especialistas dentro del sector del vino. Una de ellas, la primera del lunes, va dirigida a los jóvenes, para tener un primer contacto.

El fin de semana del 26 y 27 de septiembre también es especial. El sábado es el día grande del evento con la presencia de los bodegueros y de la pregonera, que en este caso va a ser Águeda del Val Ubierna por toda una vida dedicada al mundo del vino y en especial a la Denominación de Origen Cigales.

Toros, talleres y muchas citas más no pueden faltar en un programa pensado para que los cigaleños y visitantes disfruten y ensalcen el mejor sabor de sus vinos.

Primeros días y catas

El lunes, 21 de septiembre, va a tener lugar, desde las 20:00 horas y en el Parque Municipal, la iniciativa ‘Aprende Catando: menos teoría y más copa’, a un precio de 2 euros y con un regalo del catavino.

Se trata de una cata dirigida a la gente joven o a personas que todavía no han tenido un acercamiento al mundo del vino. Se busca que se aprenda a catar un vino valorando sus principales características como su cuerpo, acidez o astringencia.

Todo, de una manera relajada y divertida de la mano de Arturo González Caballero de Bodegas Mucy, maridado con la música del dj local Mario MMM.

Es necesaria inscripción previa.

El martes, 22 de septiembre, tendrá lugar, a las 12:00 horas, la inauguración de la Exposición conmemorativa del 25 aniversario de la Red Rural. Conmemora los 25 años en apoyo a las personas con discapacidad de la provincia de Valladolid. Será en la Biblioteca Municipal.

A las 20:00 horas va a tener lugar otra Cata Maridaje de Queso y Vino en el Parque Municipal, a un precio de 2 euros con regalo del catavino.

Se trata de una cata diferente en la que se irá viendo como el paladar modifica la apreciación de los sabores según se vayan mezclando los diferentes quesos y los vinos de la DO Cigales.

La cata va a estar dirigida por el maestro quesero Armando Sanz y el presidente de la Ruta del Vino Cigales, Sergio García Ferrero.

Es necesaria inscripción previa.

Imagen de una cata en Cigales. Fotografía: Ayuntamiento de Cigales cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El miércoles, 23 de septiembre, a las 19:00 horas se va a celebrar la Gran Gincata con la colaboración del Club de Cata de Cigales (ACACI). Desde la organización animan a apuntarse al concurso en parejas y a disfrutar divirtiéndose en torno al vino, con cata de vinos de Cigales en el Parque Municipal al precio de 2 euros.

Es necesaria inscripción previa.

Más catas el jueves y viernes, 24 y 25 de septiembre

El jueves, 24 de septiembre, a las 13:30 horas se va a proceder a la inauguración de la Placa del Paseo del Vino que está dedicada a la Bodega Ovidio García en los Arcos de la Iglesia.

A las 18:00 horas va a tener lugar el Campeonato de Juegos Autóctonos para niños y niñas de 6 a 12 años, con la tanga, los bolos o la rana como protagonista, en un evento con la colaboración de la Asociación AJA El Barrero. No es necesaria inscripción y el lugar de celebración será en la Plaza Mayor.

A las 20:00 horas tendrá lugar la Cata-Casino en la que la organización anima a participar para probar suerte, o mostrar los conocimientos en el Casino Cigaleño del Vino. No es necesario ser un experto y los crupieres y sumilleres van a ayudar a la hora de hacer las apuestas en el Parque Municipal.

Colabora la Ruta del Vino Cigales y el Consejo Regulador de la Denominación Origen Cigales.

Es necesaria inscripción previa.

El viernes, 25 de septiembre, va a tener lugar, a las 19:00 horas, la apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

A las 19:30 horas se celebrará la Cata Comentada por el director técnico del C.R.D.O. Jesús María Barrigón Centeno, acompañada de los enólogos de las bodegas participantes.

Colabora el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales.

Es necesaria inscripción previa.

A las 21:30 tendrá lugar la actuación del grupo ‘Casanova’ en la Plaza Mayor. Y a las 22:00 horas Concierto en la terraza del Clandestino, organizado por Las Barricas & Clandestino.

Entre las 23:00 y las 04:00 horas, va a tener lugar una discomovida con Joel Marashi, Víctor González y los dj’s locales GZLOK BSB RAÚL MD, en la Plaza Mayor.

Un fin de semana cargado de grandes eventos

El sábado, 26 de septiembre, a las 11:00 horas, va a tener lugar la apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia.

Entre las 11:30 y las 14:00 horas se van a celebrar también diferentes talleres de artesanía en la Muestra de Oficios talleres de alfarería, velas, canterería o joyería.

A las 12:00 horas tendrá lugar el Paseo de Chiquibueyes en la calle Armas y a las 12:00 horas la Apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor.

A las 13:00 horas, Gran Gincana Infantil de la Vendimia en el Parque Infantil con inscripciones a partir del día 15 de septiembre en la Oficina de Cultura, en la Plaza Mayor 8, en el teléfono 639 04 48 75. Con plazas limitadas.

A las 13:30 horas, actuación de la Charanga Los Tocaos en la Plaza Mayor y a las 16:00 horas se podrá disfrutar del concierto de Sergio Lucas (Flamenco y Ritmo Latino) en la terraza del Clandestino.

A las 17:00 horas de ese sábado tendrá lugar la apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia. Con talleres, entre las 17:30 y las 20:30 de artesanía.

Ese 26 de septiembre es una de las jornadas marcadas en el calendario de los cigaleños. A las 17:45 horas tendrá lugar la recepción de autoridades y bodegueros en el Ayuntamiento.

A las 18:00, misa castellana que estará oficiada por el párroco José Alfredo Lanchero y amenizada por el coro de Cigales en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.

Además, a las 18:00 horas, también tendrá lugar la apertura de la venta del bocadillo típico de la Fiesta de la Vendimia de morcilla, chorizo, salchicha o lomo por parte de la Carnicería La Maruja.

A las 18:45 horas, pasacalles de los bodegueros, autoridades y grupos de folklore desde la Casa de Cultura Vacceos.

A las 19:00 horas, en la Plaza del Lagunajo, tendrá lugar la imposición de bandas, la proclamación de la bodeguera mayor y serán protagonistas los bodegueros.

Todo, antes de que a las 19:30 horas tenga lugar el pregón de la XLVI Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia que correrá a cargo de Águeda del Val Ubierna por toda una vida dedicada al mundo del vino y en especial a la Denominación de Origen Cigales.

Tradicional pisado de la uva en Cigales. Fotografía: Ayuntamiento de Cigales cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A las 19:45, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cigales, hará entrega de la mano de Pablo Sáez, presidente de la DO Cigales, de la distinción de embajador de la DO 26 a Jaime Fernández, presidente de los Hosteleros de Valladolid. Seguidamente, se entregarán los premios del VII Concurso Fotográfico del Envero.

Entre las 19:30 y las 22:00 horas, se va a desarrollar la Feria del Vino en la Plaza del Lagunajo con la degustación de los mejores vinos de las bodegas de Cigales, pertenecientes a la DO Cigales.

Estarán presentes la Bodega Cooperativa de Cigales, Frutos Villar, Finca Museum, Ovidio García, Bodegas Thesaurus y Vinos de la Luz y de la bodega invitada de la DO Cigales César Príncipe, de Fuensaldaña. El coste del catavino es de 2 euros. La degustación durará hasta las 22:00 horas o hasta fin de existencias.

A las 20:00 horas, tendrá lugar el XLV Encuentro de Folklore en la Plaza del Lagunajo a cargo del Grupo de Jotas y Paloteo de la Asociación Cultural Vacceos de Cigales. Del Grupo de Jotas y Paloteo de la Asociación Cultural Las Torres de Cigales, del Grupo Folklórico Aires Castellanos de Arroyo de la Encomienda y del Grupo de Jotas La Corbata de Baltanás, en Palencia.

Ese sábado, el colofón perfecto lo pondrá la música con el concierto de Los Subterráneos, desde las 22:00 horas en la Plaza Mayor. A la misma hora estarán Los Pichas en la terraza del Clandestino.

Desde las 23:30 a las 4:00, macrodiscomovida Electromoon en la Plaza Mayor y a las 00:00 horas en la terraza del Clandestino.

El domingo, 27 de septiembre, las actividades las abrirá el encierro campero desde las 10:30 horas.

Entre las 10:30 y las 14:00 horas van a tener lugar los talleres de Foacal en el Parque Municipal. Uno bajo el nombre de Dem de Lienzo, a cargo de Luisa Guardo, y otro bajo el de Arte Chema, de José María Martín García.

Ese último día del evento, la diversión no acaba ahí. A las 11:00 horas, apertura de la muestra de oficios en el entorno de la iglesia.

Entre las 11:30 y las 14:00 horas, talleres de artesanía en la muestra de oficios con pintura textil, jabones y alfarería.

A las 12:00 horas, apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor y a las 12:30 Feria del Vino en el Parque Municipal con la degustación de los mejores vinos de Cigales y queso hasta fin de existencia a precio de 2 euros.

A las 12:30 horas, concierto de la Banda Sinfónica de Cigales en el Parque Municipal y a las 13:30 horas, concierto didáctico de Farroyo: guitarras y canciones en la Plaza Mayor.

Por la tarde, a las 15:00 horas, concierto de El Sarao de los Flamenkitos en la Terraza del Clandestino y a las 17:00 horas, de nuevo, apertura de la Muestra de Oficios en el entorno de la Iglesia. A las 17:00 horas estará Dani del Lío en la terraza del Clandestino.

Entre las 17:00 y las 20:30 horas tendrán lugar dos nuevos talleres de Foacal en el Parque Municipal. El primer con el título de Donde la lana sueña, de Raquel Puertas. El segundo de Luis Javier Esteban Grabados.

Entre las 17:30 horas y las 20:30, más talleres de artesanía en la Muestra de Oficios y a, a las 19:00 horas, IX Toro del Clarete y, a continuación, suelta de dos vacas en la calle Las Armas.

A las 19:00 horas, turno para DJ Quique AV en la terraza del Clandestino y a las 20:30 concierto de Abby y Miguel en la Plaza Mayor antes de que, a las 21:30 horas DJ Apulse ponga el punto y final en la terraza del Clandestino a días mágicos en Cigales.

Pincho Uvero y Feria de Día

Los días 26 y 27 de septiembre se celebrarán las XV Jornadas Gastronómicas del Pincho Uvero con la participación de siete establecimientos que van a ofrecer sus creaciones gastronómicas al precio de 3 euros con motivo de este pincho uvero.

Van a participar El Arco Bocatería, Las Barricas, también el Bar Menfis, El Moral Cafetería, el Bar Social y el Bar Zocha, en una iniciativa en la que se busca que se prueben unos bocados únicos en la localidad cigaleña.

Inscripciones para las catas

Las catas se han puesto todas a la venta este lunes, 14 de septiembre. Desde la organización señalan que en la cola de espera se entregarán tickets numerados para garantizar el orden en la misma.

En las catas solo podrán participar mayores de 18 años. Todas las catas tienen un coste de 2 euros y se entregará a cambio un catavino.

Los asistentes a las catas deberán estar 10 minutos antes del comienzo de las mismas con su ticket y deberá entregarlo al personal del Ayuntamiento para cambiarlo por el catavino.

Si cuando vaya a dar comienzo quedan plazas libres se pondrán a disposición del público al mismo precio de 2 euros. El estar en posesión del ticket no garantiza la reserva de la plaza si no se está a tiempo.