Ayuntamiento y empresarios se unen para potenciar el deporte como herramienta social en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y representantes de la Asociación Conexión Deporte Valladolid, CEOE y la Cámara de Comercio. Ayto. Valladolid.

El deporte vallisoletano busca un nuevo impulso de la mano de sus empresas. El Ayuntamiento ha sentado a la misma mesa a la Asociación Conexión Deporte Valladolid con la patronal CEOE y la Cámara de Comercio para tejer una alianza estratégica que conecte al tejido productivo de la ciudad con sus grandes referentes deportivos.

La idea trasciende el simple patrocinio: se trata de sumar músculo financiero y operativo para sacar adelante proyectos con impacto directo en las calles y barrios de la capital.

Y el primer gran reto ya está sobre la mesa. El consistorio, la Universidad de Valladolid, la Fundación Eusebio Sacristán y la propia asociación han unido fuerzas para llamar a la puerta de Europa.

Han presentado una propuesta a la prestigiosa convocatoria 'European Urban Initiative' (EUI) para poner en marcha una innovadora liga multideporte infantil enfocada en la inclusión social.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero con la Asociación Conexión Deporte Valladolid. Ayto. Valladolid.

El proyecto, que busca captar 1,88 millones de euros de fondos europeos FEDER sobre un presupuesto total de 2,35 millones, prevé dar servicio a 600 niños y niñas de entre 8 y 12 años, reservando más de 250 plazas para menores en situación de vulnerabilidad.

Una liga que no solo medirá puntos, sino que ofrecerá apoyo educativo y acompañamiento social a las familias.

Detrás de este movimiento se encuentra una plataforma con un peso social enorme. Conexión Deporte Valladolid aglutina a los ocho pilares del deporte de la ciudad —VRAC, El Salvador, Aula Cultural, Atlético Valladolid, CBC Baloncesto Valladolid, CPLV Hockey Línea, BSR Valladolid y la Fundación Real Valladolid—.

Juntos suman una marea de más de 32.000 abonados, 168 equipos de cantera y más de 2.000 deportistas. Una musculatura que ahora busca convertirse en el mejor socio del empresariado local para transformar la ciudad a través de la cantera, la salud y la integración.