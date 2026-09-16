Silvia (32) abre un nuevo negocio en un famoso mercado: "He invertido unos 4.000 € y preveo ganar 1.200 € al mes"

Silvia Peláez González en su nueva frutería del Mercado de La Rondilla. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Mercado de La Rondilla de Valladolid continúa ganando nuevos comerciantes después de su inauguración el pasado 23 de septiembre de 2025. Todo con personas que apuestan por ofrecer productos de calidad a los clientes que pasan por el lugar.

Silvia Peláez González es una mujer de 32 años, vallisoletana, que ha decidido abrir una nueva frutería en el lugar para ofrecer la mejor verdura y fruta a los que pasen por allí para hacer su compra.

“He invertido unos 4.000 euros y preveo ganar 1.200 euros al mes. Un salario normal. En gastos, mensualmente, pueden irse unos 6.000 entre compras de mercancía, renta, cuota de autónomos y demás”, asegura Silvia Peláez González, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Abrió su puesto el pasado 1 de septiembre en el famoso mercado pucelano.

La vida de Silvia

“Soy una mujer que me defino como una persona muy familiar y cercana con toda la gente. Algo que será muy importante también en el nuevo negocio que acabo de abrir”, asegura, en declaraciones a este periódico, Silvia Peláez González.

Nuestra protagonista nació en Valladolid, aunque pasó su infancia en Medina del Campo y tiene 32 años. Cuenta con estudios en Administración y Finanzas y, en la actualidad, sí que vive en la ciudad del Pisuerga.

“Mi infancia ha sido muy buena. No recuerdo nada malo que me haya pasado dentro de ella. Solo recuerdo disfrutar mucho de la calle, con mis amigos, y de pasármelo bien”, nos cuenta.

Silvia añade que cuando era pequeña “nunca pensó” en lo que podía ser de mayor. Le gustaban los números por lo que se decidió a estudiar Administración y Finanzas.

“Con los años me di cuenta de que lo que me gustaba de verdad era estar en contacto con la gente. Ese trato era lo que realmente me encantaba. Casi siempre he trabajado en el comercio y, otra parte, en la banca”, nos cuenta.

Ahora se ha decidido a abrir una nueva frutería en el Mercado de La Rondilla de Valladolid.

Su nuevo negocio

“Antes de que el Mercado de La Rondilla cerrara para su reforma, ya tenía un puesto junto a mi marido. En el barrio, la gente que me conoce me comentaba que hacía falta una frutería. Lo pensé y me decidí a abrirla”, añade Silvia.

El proceso para instalarse en el mercado ha “ido genial”, señala nuestra entrevistada que añade que “Fecosva le ayudó en todo momento”. Poco a poco, la idea de abrir su nueva frutería se fue gestando.

Imagen de Silvia en su nueva frutería. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vallisoletana señala que “fueron unos cuantos pasos los que tuvo que dar” pero que, con la ayuda, también, del Ayuntamiento “nada fue complicado”, para abrir el pasado 1 de septiembre.

Un puesto que cuenta con 28 metros cuadrados, que se llama Frutería Los Niños y en el que Silvia trabaja sola, sin ningún trabajador.

Allí se vende tanto fruta como verdura de la mayor calidad posible.

Imagen de los productos de la frutería de Silvia. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Inversión, gastos e ingresos

“He invertido unos 4.000 euros y preveo ganar 1.200 euros al mes. Un salario normal. En gastos, mensualmente, pueden irse unos 6.000 entre compras de mercancía, renta, cuota de autónomos y demás”, nos explica nuestra entrevistada.

Silvia señala que lo que “más vende en el puesto es la fruta y verdura de temporada” y que “la especialidad es el melón, siempre de las mejores marcas”.

“Mi intención es vivir de este negocio. Creo que en los mercados municipales el trato es más cercano porque hay un mayor conocimiento de los productos que están concentrados en un mismo lugar”, defiende.

Sobre los precios, nos confiesa que “se intenta ajustar para que el consumidor tenga acceso al género” y ve el futuro en el mercado “con los clientes de siempre” y con el objetivo de que el mercado “funcione y la gente joven se anime a comprar en sitios que son de toda la vida”.