La fiesta mística ideal para ir del 26 al 30 de septiembre: una procesión de antorchas única, toros y paellada popular

Aunque el verano ya está dando sus últimos coletazos, todavía es momento de aprovechar las buenas temperaturas que está dejando el mes de septiembre. Y uno de los planes favoritos para ello son las fiestas patronales de cualquier municipio. Días en los que la tradición, la cultura y la diversión tienen el protagonismo y llenan las calles de gente.

Uno de los municipios que celebrará sus fiestas en este final de mes, del 26 al 30 de septiembre, es Mayorga (Valladolid). Una localidad que, además, puede presumir de contar con una de las tradiciones más místicas, impactantes y espirituales de toda la provincia.

Las fiestas en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo 2026 volverán a convertir a Mayorga en el centro de las miradas por su famosa y especial procesión de El Vítor.

Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y es una de las tradiciones más antiguas de España. Todo se remonta a 1737, cuando llegaron a la localidad las reliquias de Santo Toribio y cuya comitiva, que llegó por la noche, fue recibida por los habitantes de entonces que iluminaron el camino con antorchas improvisadas a base de pellejos de vino viejos impregnados en resina y colgados de varas de madera.

Una imagen que quedó para la posteridad de los tiempos y que en la actualidad se rememora cada noche del 27 de septiembre, en un acto que dura varias horas y deja asombrado a cada visitante que va a verlo por primera vez.

El Vítor será el principal atractivo en estas fiestas de Mayorga, pero el programa va mucho más allá. Las actividades arrancaron el pasado 12 de septiembre y se extenderán hasta el próximo 30, aunque las fiestas comiencen oficialmente el día 26.

El encargado de pronunciar el pregón este año será el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien acudirá este viernes, 18 de septiembre, hasta Mayorga para pronunciar su discurso a partir de las 21:00 horas.

Los días seguirán estando llenos de actividades hasta que las fiestas arranquen de forma oficial el sábado 26 de septiembre. Por la mañana tendrá lugar, a partir de las 12:00 horas, el desfile de cabezudos desde la Plaza de España.

Ya por la tarde, a las 16:30 horas, tendrá lugar la salida desde el Ayuntamiento de Mayorga para ir a buscar El Vítor y acompañarlo hasta la Ermita de Santo Toribio. Este será el primer acto de las fiestas en torno a las reliquias.

Las solemnes vísperas, el chupinazo y el desfile de peñas por la calle Derecha, el encierro al estilo de Mayorga, la charanga El Pendón, la quema del cubo y la actuación del grupo La Última Legión completan el programa para este primer día.

Domingo 27, día grande

Los actos principales tendrán lugar el domingo, 27 de septiembre, que arrancará con la diana floreada a cargo del grupo de dulzaina Los Fogatos y con la Santa Misa.

Tras disfrutar de la tarde con la procesión religiosa y la actuación musical de Prieto Picado, a las 22:00 horas arrancará la comitiva que acompañará a El Vítor por las calles de la localidad mientras los vecinos iluminan con las improvisadas antorchas, creando un ambiente tremendamente impactante.

Finalmente, a las 04:00 horas, ya de madrugada, El Vítor llegará de nuevo a la Ermita de Santo Toribio y tendrá lugar el canto de la salve y el himno, siendo este uno de los momentos más esperados.

La semana comenzará el lunes, 28 de septiembre, con la misa de acción de gracias, el encierro infantil con carretones y la puesta de barreras en la Plaza de Toros.

El Vítor, por su parte, será acompañado desde la Ermita de Santo Toribio hasta el Ayuntamiento para presidir los actos festivos de estos días.

Un vermú, la novillada sin picadores, la suelta de vaquillas, una actuación infantil, un tardeo y el grupo La Resistencia serán los protagonistas de este día posterior a la procesión de El Vítor.

El penúltimo día, el martes 29 de septiembre, las actividades estarán marcadas por la misa por todos los difuntos del pueblo, el encierro infantil con carretones, la novillada mixta, el baile vermut y la verbena de la orquesta Génesis, entre otras opciones.

Finalmente, Mayorga despedirá sus fiestas el miércoles 30 de septiembre, con la presentación y bendición de los niños hijos del pueblo a Santo Toribio y la imposición de las medallas a partir de las 11:00 horas.

Programa fiestas de Mayorga 2026. Ayto Mayorga

Segunda parte del programa de fiestas de Mayorga 2026. Ayto Mayorga

Más tarde, a las 15:00 horas, tendrá lugar la paellada popular de hermandad en el Parque del Rollo, donde las peñas invitarán al vino. Los tickets, para la comida, hay que tener en cuenta que podrán ser adquiridos únicamente hasta el día 28 incluido.

A las 17:00 horas se celebrará el día de las peñas y a las 00:00 horas se pondrá fin a las fiestas cantando el himno a Santo Toribio junto a la traca final.