Valladolid participa en Milán y Kozani en el lanzamiento de dos proyectos europeos para impulsar barrios sostenibles

Valladolid va a participar, en los próximos días, en las reuniones de lanzamiento de dos proyectos europeos de los que es socio: Bricks y Hubs4build.

Van a tener lugar en las ciudades de Milán (Italia) y en Kozani (Grecia) en estos encuentros iniciales que se centran en la coordinación del proyecto, el establecimiento de los procedimientos de trabajo y la planificación de las tareas, responsabilidades, hitos y entregables.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid que se ha celebrado este martes, 15 de septiembre, ha dado luz verde al desplazamiento de técnicos del Consistorio y de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa.

Resulta imprescindible para garantizar el adecuado inicio y desarrollo de ambos proyectos, que por sus temáticas estratégicas resultan además de especial interés para la ciudad.

El proyecto Bricks ‘Construir resiliencia innovadora en comunidades a través del conocimiento y la innovación social’, está enmarcado en el programa Horizon-IA y coordinado por el Politécnico de Milano. Cuenta con un presupuesto municipal de 165. 700 euros financiables al 100%. El encuentro tendrá lugar desde mañana y hasta el viernes en Milán.

Asimismo, el proyecto HUBS4BUILD ‘Centros regionales de circularidad para un entorno construido resiliente y basado en bioeconomía’, también vinculado a HORIZON-IA, tiene al frente a la Universidad de Thessaly (UTH) y su presupuesto municipal asciende a 85.875 euros también financiables al 100%.

El arranque está previsto para los días 28, 29 y 30 de septiembre en la ciudad griega de Kozani.

Más de 60 socios

Los dos proyectos reúnen a un total de 61 socios. En concreto, el proyecto Bricks busca fomentar la innovación resiliente en las comunidades a través del conocimiento y la innovación social de la mano de un consorcio de 21 socios de nueve países.

Con horizonte temporal hasta 2029, esta iniciativa pretende demostrar cómo el emprendimiento social innovador puede promover barrios sostenibles, inclusivos y estéticamente integrados, siguiendo de este modo los postulados de la Nueva Bauhaus Europea.

En el caso de Valladolid, el Ayuntamiento impulsará nuevos modelos de gobernanza basados en comunidades locales de energía para, a través de procesos participativos y con el apoyo técnico de distintas entidades, fomentar la colaboración y avanzar así hacia un uso más eficiente de la energía y del agua.

Por su parte, el proyecto UBS4BUILD cuenta con representación de 13 países a través de 40 socios; el consorcio regional del que forma parte el Consistorio cuenta también con la participación de CARTIF, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el grupo FCC.

El proyecto busca que, hasta 2030, el Centro Provincial de Tratamiento de Residuos de Valladolid (CTR) pueda establecer un modelo replicable de biorrefinería urbana para reducir en más de un 30% el CO2 incorporado en los nuevos materiales de construcción.

De este modo, residuos textiles municipales y de cenizas procedentes de la red de calor urbana de Valladolid se incorporarán en materiales de construcción para producir materiales aislantes de origen biológico y conglomerantes para la estabilización de suelos y capas de firme de pavimentos, respectivamente, con aplicación en escala real. Además, ambos materiales innovadores se incorporarán en la instalación del CTR de Valladolid y su centro de I+D como escenario demostrador.

Se prevé que el proyecto, que contempla la organización de un grupo de trabajo municipal para el análisis de costes, usabilidad y riesgos, así como sobre contratación pública circular y nuevos modelos de negocio, cree entre cuatro y seis nuevos empleos cualificados y ofrezca un modelo escalable para transformar los residuos urbanos en un recurso valioso.