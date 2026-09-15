El talento emergente de la Escuela Alcazarén llega a la Fashion Week: cinco exalumnas participarán en el certamen

La Escuela de Profesionales de Alcazarén de Valladolid, del Grupo Aspasia, está de enhorabuena después de que cinco de sus antiguas alumnas del ciclo de Formación Profesional (FP) de Patronaje y Moda hayan sido seleccionadas para participar en la próxima Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Es el caso de las jóvenes diseñadoras Karen Herrero Bravo, Nao Sawada, Patricia Meléndez, Azucena Galván y María Castrillo, que presentarán sus propias colecciones en esta gran cita de la moda en España que comenzará este miércoles, 16 de septiembre, en la capital nacional.

Las creadoras son parte del proyecto Promesas del Diseño, una iniciativa de CEOE Castilla y León y la Junta que está dirigida a impulsar y dar visibilidad al talento emergente de la Comunidad.

Durante los cuatro días de certamen, las exalumnas del centro de FP de Aspasia tendrán un espacio propio en la Universidad de Nebrija desde el que enseñarán sus colecciones y participarán en distintas actividades abiertas al público.

Está previsto que este miércoles abran la programación Karen Herrero Bravo (Bravhé) y Nao Sawada (Naos), mientras que el jueves llegará el turno de Azucena Galván Robledo (Azugaro Atelier) y el sábado a Patricia Meléndez López (Palolo) y María Castrillo Megido (María Megido).

De Alcazarén a las pasarelas profesionales

La participación de las exalumnas de la Escuela de Alcazarén en la Fashion Week de Madrid supone un reconocimiento al talento emergente de Castilla y León a la vez que se pone en valor el papel de la FP como vía de acceso profesional al sector de la moda.

Todas ellas tienen en común haber cursado el ciclo de Patronaje y Moda en la Escuela de Profesionales Alcazarén, donde adquirieron los conocimientos técnicos y las competencias necesarias para llevar a cabo después sus propias propuestas creativas y dar el salto al ámbito profesional.

Su participación en Promesas del Diseño les abre las puertas no solo a presentar sus colecciones ante público y profesionales, sino también a dar a conocer sus respectivos proyectos y marcas.

Las diseñadoras podrán interactuar con los visitantes y desarrollar distintas acciones vinculadas a sus firmas, desde la presentación de sus prendas hasta la entrega de tarjetas de contacto e información.

También podrán compartir espacio con otros jóvenes talentos de Castilla y León y llevar hasta la capital española el potencial creativo de una nueva generación de diseñadores.

La participación de las exalumnas en esta cita de referencia es, para la línea de FP del Grupo Aspasia, "una muestra evidente de las oportunidades que ofrece una FP de calidad y conectada con el mundo laboral".

La dirección de FP del Grupo Aspasia ha destacado el "orgullo" que les supone comprobar que el talento que se forma en su centro "crece y se convierte en un proyecto profesional real".

"La FP que ofrecemos no solo abre las puertas del mercado laboral a nuestros estudiantes, sino que les prepara para desarrollar una larga y prometedora trayectoria, en este caso, en el sector de la moda", han añadido.

En Madrid, las participantes podrán mostrar el resultado de una formación que conjuga creatividad, excelencia, conocimiento técnico, innovación y formación práctica, sirviendo de referente para el alumnado que hoy se forma en sus aulas.

La participación de Nao, Karen, Azucena, Patricia y María refleja distintos caminos profesionales, pero todos ellos tienen un punto de partida común, la Formación Profesional.

Ahora, sus nombres y sus propias marcas estarán presentes en uno de los encuentros más importantes del sector en España. Una experiencia que les servirá para acercar sus creaciones a profesionales, medios y público, demostrando que el talento formado en la FP de Castilla y León tiene también su espacio en los grandes escenarios nacionales de la moda.