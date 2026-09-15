La Quiniela deja un buen saco de billetes en Valladolid con un boleto premiado de 14 aciertos

El punto de venta que ha dado el premio de La Quiniela en Valladolid. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

La Quiniela de esta Jornada 6ª no ha dejado acertantes del pleno al 15 en esta temporada 2026-2027, de fecha 13 de septiembre de 2026.

El importe destinado a dicha categoría genera un bote que se va a poner en juego en una jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.

De 14 aciertos han aparecido un total de seis boletos acertantes que se van a llevar 64.913,08 euros cada uno.

Uno de esos boletos ha sido sellado en el despacho receptor número 85.600 de Valladolid que se ubica en la calle Hermanitas de la Cruz número 5.

La combinación ganadora ha sido la siguiente: X-2-2-1-1-1-2-2-1-2-1-1-2-1 y el pleno al quince 0M.