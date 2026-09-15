Pérez Gellida se sube a lo alto de una joya de Valladolid para presentar su última novela: “Aquí van a pasar cosas”

El escritor César Pérez Gellida se ha subido a lo más alto de la Catedral de Valladolid para presentar su última novela que lleva el título de ‘La piel de una gota’.

“Es mi decimosexta novela y estamos en un escenario principal de la misma. Se podía haber elegido cualquier otro punto de Valladolid, pero aquí van a pasar cosas”, ha afirmado el escritor.

Para Pérez Gellida la Catedral es uno de los “puntos más emblemáticos de la ciudad” y “lamentablemente en esta novela el objetivo del antagonista es generar el caos, la destrucción, el pánico y estamos aquí porque es probable que esta Catedral, o la torre, desaparezca en poco tiempo”.

Sobre si esta es su mejor novela, el vallisoletano ha afirmado que “es muy difícil evaluarlo y que no sabe” añadiendo que “la mejor es la que está escribiendo ahora”.

“Estoy muy contento con el resultado y creo que los lectores que conozcan al personaje van a estar encantados y los nuevos lectores encantados de conocer a un personaje como Sancho”, ha añadido Gellida.

El escritor vuelve con sus primeros personajes en un objetivo primario de esta novela que era “recuperar el personaje de Ramiro Sancho” en lo que “era una necesidad”.

Sobre la inspiración de los personajes y si hay un personaje que pudiera ser, en la ficción, Óscar Puente, ha señalado que “era el alcalde que estaba en 2022, cuando se desarrolla la novela”.

“No quería utilizar su nombre porque no tenía su permiso. No lo requería, pero me parecería muy feo”, ha añadido refiriéndose al personaje de Omar Fuentes. También ha hablado del Témpano, el protagonista principal de la novela.

Sobre los tuits de Óscar Puente ante este personaje ha indicado que “espera infinitos”, que “sería estupendo” y que “ojalá le guste” añadiendo que “se lo va a dar en mano porque es buen tipo

Muy vulnerables como sociedad

El autor de la novela ha añadido que “somos muy vulnerables como sociedad” y ha recordado la pandemia del coronavirus y ha añadido que le apetecía “demostrar que una persona con determinados conocimientos puede poner en jaque a una ciudad o a un país entero”.

Sobre la trama ha añadido que “se podía haber desarrollado en Valladolid o en cualquier otra ciudad” y ha sido la ciudad del Pisuerga porque “es la capital de su universo creativo”.

“Alguien con los conocimientos del Témpano lo podría hacer, podría trasladarlo a cualquier ciudad, capital… solo queda que alguien quiera hacerlo”, ha afirmado César Pérez Gellida.

Ha incidido en que “no es una novela de explosivos” sino que “va contra la cáscara de la ciudad” y “contra sus habitantes”.

Gellida ha apuntado también que la novela “empieza con el encendido del árbol de Navidad que va a tener una pequeña explosión”.

Sobre llevarlo a la pantalla

Sobre si da para una serie, Gellida ha asegurado que “está pensado” y que “a nivel de estructura y de sus novelas en el apartado audiovisual” ha “tratado de facilitar una posible adaptación muy fiable y fiel a la estructura del libro”.

Sobre si está algo hablado con alguna productora ha asegurado que “de momento no”.

Habrá que esperar para saber si llega a la pantalla un libro que hoy se ha presentado.