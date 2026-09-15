El mercado medieval ideal para visitar el 26 y 27 de septiembre: fiesta de la vendimia, catavinos por 2 euros y oficios antiguos

Feria medieval y de la vendimia en Cigales. El Español

Cigales volverá a vibrar en sus calles durante estos días mezclando artesanía y vino y lo hará durante los próximos 26 y 27 de septiembre con este mercadillo medieval.

Un año más, coincidiendo con la celebración de su Fiesta de la Vendimia, una cita que ha sido declarada de interés turístico regional.

El municipio vallisoletano ha preparado para estas dos jornadas una programación muy completa donde los antiguos oficios que se hacían en tiempos medievales compartirán protagonismo con la cultura vitivinícola-

Cigales está situada al norte de Valladolid y es uno de los municipios más vinculados al vino de la provincia.

Sus algo más de 5.300 habitantes viven estos días de septiembre una de las celebraciones más importantes marcada por la tradición de la vendimia y por los vinos amparados por la Denominación de Origen Cigales.

Así, llega de nuevo el mercado medieval, que es uno de sus éxitos. Durante el fin de semana vas a poder encontrar puestos artesanales, productos tradicionales y demostraciones de oficios.

Uno de los principales puntos de interés para los visitantes será, como viene siendo habitual desde hace muchos años, la XXVIII Muestra de Oficios.

Estará instalada en el entorno de la Iglesia y el Parque Municipal. Allí los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo de distintos artesanos y, sobre todo, ver cómo se desarrollan algunas de estas labores de manera tradicional.

La muestra permanecerá abierta el sábado 26 de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Mientras que el domingo 27 podrá visitarse de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Además, durante las dos jornadas habrá talleres gratuitos de artesanía, entre ellos propuestas relacionadas con la alfarería, las velas, la cantería, la pintura textil o la elaboración de jabones.

Todos los oficios

Los talleres de la Muestra de Oficios se desarrollarán el sábado de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, y el domingo en esas mismas franjas.

Así, el visitante va a tener la oportunidad de observar algunos de los procesos que forman parte de estos oficios. Y es que, ahora que resulta tan complicado de ver estos oficios, pues es la mejor forma de acercarse a ello.

La programación del domingo amplía todavía más esta vertiente artesanal con los talleres FOACAL, que llevarán hasta el Parque Municipal diferentes demostraciones.

Entre ellas estará la propuesta 'Ídem de lienzo', de Luisa Guardo, centrada en el hilado y el torcido sobre rueca, los tintes naturales y la elaboración de tejidos en un telar manual de cuatro pedales.

También estará presente Arte Chema, con trabajos realizados en madera y piezas personalizadas destinadas, entre otros usos, a la decoración de bodegas.

Por la tarde, la oferta continuará con 'Donde la lana sueña', de Raquel Puertas, dedicada al trabajo creativo con lana cardada y fieltrada a mano.

Además con el taller de grabado y estampación sobre papel de Luis Javier Esteban, donde se podrá conocer en directo el proceso tradicional de esta técnica.

Los talleres FOACAL podrán visitarse el domingo de 10:30 a 14:00 horas y, en horario de tarde, de 17:00 a 20:30 horas.

Este mercado medieval se celebra dentro de la Fiesta de la Vendimia, una celebración ligada a la historia y a la identidad de Cigales.

El sábado llegará uno de los momentos más esperados con el tradicional pisado de la uva, que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en la Plaza del Lagunajo, después del pasacalles de bodegueros, autoridades y grupos de folklore.

Los bodegueros procederán al pisado de la uva para obtener el primer mosto de la temporada, que posteriormente podrá degustarse.

A ello se sumará la XLV Feria del Vino, que el sábado abrirá sus puertas de 19:30 a 22:00 horas en la Plaza del Lagunajo.

Los asistentes podrán probar vinos de distintas bodegas de la D.O. Cigales, con un catavino cuyo precio será de 2 euros.

La feria contará con la participación de Bodega Cooperativa de Cigales, Finca Museum, Frutos Villar, Ovidio García, Bodegas Thesaurus y Vinos de la Luz, además de la bodega invitada César Príncipe, de Fuensaldaña.

El domingo, la cita con el vino continuará a las 12:30 horas en el Parque Municipal, donde se ofrecerá una degustación de vinos de Cigales acompañados de queso, también con un precio de 2 euros y hasta fin de existencias.