La Fundación TecnoVitae suma un nuevo socio estratégico para afrontar los retos tecnológicos de la industria

Javier Escribano (Fundación TecnoVitae) y Julio César Miguel (Grupo CFI) en el acto de firma del acuerdo de colaboración. Fundación TecnoVitae

La red de empresas amigas de la Fundación TecnoVitae continúa creciendo después de que este martes, 15 de septiembre, se haya formalizado el acuerdo de colaboración con el Grupo Construyendo Futuro Informático (CFI).

La compañía se ha sumado a este ecosistema que TecnoVitae ofrece para favorecer la colaboración entre empresas, instituciones y agentes vinculados a la tecnología, el conocimiento y la innovación.

En el acto de firma han participado el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, y el CEO del Grupo CFI, Julio César Miguel, que han destacado la importancia de crear nuevos espacios de colaboración y de compartir experiencias y conocimiento.

La incorporación del Grupo CFI refuerza una red que pretende crear sinergias entre organizaciones de distintos sectores y poner en común proyectos, capacidades y oportunidades de colaboración.

En esta línea, la experiencia de CFI en ámbitos como el cumplimiento normativo, la ciberseguridad, la transformación digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas implica una nueva aportación al ecosistema impulsado por TecnoVitae.

César Miguel ha subrayado el papel de la Fundación TecnoVitae en el reconocimiento a la industria: "En Grupo CFI somos defensores creyentes de la industria, en especial de la industria TIC, y creo que la voz de TecnoVitae es fundamental para visibilizar su importancia".

En este sentido, ha explicado que "es una labor que no están haciendo muchas instituciones y administraciones, cuando realmente un país es fuerte cuando su sector industrial es fuerte".

Por otro lado, Escribano ha valorado especialmente la incorporación de Grupo CFI a la red porque "contar con el conocimiento y la experiencia" de una empresa así les permite "seguir ampliando las capacidades y generar nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la seguridad, el cumplimiento normativo y la transformación digital".

Grupo CFI se incorpora a la red en un momento de evolución y crecimiento. Recientemente han presentado su nueva web corporativa, en el marco de una renovación que acompaña a su estrategia de consolidación y proyección.

Entre sus principales líneas de crecimiento está también su expansión internacional hacia América Latina, con la que pretende reforzar su presencia fuera de España y abrir nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración.

A dicha evolución hay que sumar la ampliación del catálogo de servicios especializados para responder a las nuevas necesidades regulatorias de las organizaciones.

Destaca la implantación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) y el cumplimiento del Reglamento de Ciberresiliencia (CRA), dos marcos normativos que están adquiriendo una relevancia creciente para las empresas que desarrollan, comercializan o usan soluciones tecnológicas.

Grupo CFI combina dichos servicios con el desarrollo de software propio especializado, creado para facilitar la implantación, gestión y crecimiento de distintas normativas y regulaciones.

Las herramientas permiten a las organizaciones abordar sus obligaciones de cumplimiento de una forma más sistematizada y eficiente.

Esta evolución del Grupo CFI también se expresa en sus políticas internas, ya que la empresa ha implantado hace poco la jornada laboral de 35 horas semanales, una medida dirigida a favorecer la conciliación y contribuir a un mayor equilibrio de la vida profesional, personal y familiar.

Paralelamente también ha renovado recientemente el Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), lo que muestra el compromiso con la seguridad de la información y con la aplicación de estándares que aseguren una adecuada protección de los sistemas y servicios tecnológicos.

Una relación que ya contaba con un precedente

La colaboración entre Fundación TecnoVitae y Grupo CFI cuenta además con un precedente en los VIII Premios de la Industria en España, celebrados en 2025, en los que la compañía fue reconocida como ganadora en la categoría ‘Industria TIC’.

Este reconocimiento puso en valor la aportación de Grupo CFI al desarrollo de la industria y sirvió también para estrechar los vínculos entre ambas organizaciones. La incorporación ahora de la compañía a la red de empresas amigas supone un paso más en esta relación y abre la puerta a nuevas iniciativas conjuntas.