Conrado Íscar inaugura el curso en la residencia juvenil de la Diputación: "Queremos que sea un hogar para todos vosotros"

Conrado Íscar en la inauguración del curso escolar en la residencia juvenil de Doctor Villacián. Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha inaugurado este martes, 15 de septiembre, el curso escolar en la residencia juvenil de la institución provincial, que se ubica en la calle Doctor Villacián de Parquesol.

En este centro se da alojamiento a jóvenes universitarios que proceden del medio rural de la provincia y actualmente acoge a 23 residentes mientras que continúa abierto el plazo de matriculaciones hasta el 30 de abril de 2027 o se completen las plazas que hay disponibles.

Durante este verano, la residencia juvenil ha acometido distintas obras de mejora de sus instalaciones para afrontar el inicio del nuevo curso.

Entre ellas, destaca el cambio de manillas en todas las instalaciones, la renovación íntegra del interior de los armarios empotrados en algunas habitaciones y la mejora de varios baños, con sustitución de lavabos y puertas.

De la misma manera, se han pintado diferentes estancias, como la despensa y la lavandería, y la Diputación ha adquirido un nuevo frigorífico y un nuevo lavavajillas ante el incremento de residentes.

A esto hay que sumar la compra de una secadora y una lavadora, permitiendo que el servicio de lavandería sea gratuito para los usuarios.

Conrado Íscar ha querido agradecer a los universitarios que hayan elegido la residencia juvenil de la Diputación, que, según pretenden, quieren que "sea un hogar para todos vosotros".

"Esta residencia es un proyecto de convivencia entre compañeros procedentes todos de nuestro medio rural. Estamos convencidos de que debemos invertir en la juventud, y por eso pusimos en marcha este proyecto del que nos sentimos tan orgullosos".

Además, al terminar la inauguración, Íscar ha aprovechado para tener una conversación distendida con los usuarios, que proceden de localidades como Bolaños de Campos, Boecillo, Bobadilla del Campo, Campaspero, El Carpio, Mayorga, Matapozuelos, Peñafiel, Medina de Rioseco, Peñaflor de Hornija, Quintanilla de Onésimo, Pesquera de Duero, Villalón de Campos y Rueda.

La residencia cuenta con 31 plazas que se distribuyen en diferentes modalidades de alojamiento.

Por un lado están las habitaciones individuales, pero también hay dos habitaciones dobles y una plaza de joven colaborador.

Esta última figura contribuye a dinamizar la vida en la residencia y a fomentar las relaciones intergeneracionales con las personas que viven en el mismo complejo.

Los precios mensuales son de 471,90 euros para las opciones individuales, 405,35 euros para la habitación doble y 377,52 euros para la plaza de joven colaborador.

Los precios incluyen alojamiento y pensión completa, ofreciendo una opción de residencia asequible y adaptada a las necesidades de los estudiantes.