Los Bomberos de la Diputación de Valladolid trabajan en el incendio de una nave a las afueras de Villalón de Campos

El incendio en la nave a las afueras del municipio vallisoletano de Villalón de Campos Bomberos de la Diputación de Valladolid

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid trabajan desde la noche de este lunes para extinguir el incendio de una nave situada a las afueras de Villalón de Campos.

Según han informado, el aviso se recibió este lunes por la noche y desde entonces, los efectivos de los Bomberos de la Diputación de Valladolid se han ido relevando para continuar con las labores de extinción.

En el interior de la nave únicamente había paquetes de paja, sin animales ni vehículos agrícolas.