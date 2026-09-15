El Ayuntamiento de Valladolid da el primer paso para levantar 40 viviendas junto a una nueva plaza en un popular barrio

Valladolid prepara un pequeño cambio, pero muy efectivo, en la zona de las calles Dársena y Saturno en el barrio de La Victoria.

Así, el Ayuntamiento ha dado el primer paso para hacer posible esta transformación con la aprobación inicial del proyecto urbanístico que afecta a los números 28 de Dársena y 1 de Saturno.

La actuación permitirá "reorganizar tanto la realidad física de los terrenos como su situación jurídica" para adaptarlos al planeamiento vigente, según explica el Consistorio.

El resultado será una nueva plaza pública en la esquina de ambas calles y suelo suficiente para levantar en torno a 40 nuevas viviendas.

El proyecto contempla la cesión al Ayuntamiento de 638,37 metros cuadrados de suelo destinados a red viaria, mientras que, una vez completada la operación, quedará configurada una finca de 816,63 metros cuadrados, con una edificabilidad de 3.926,93 metros cuadrados.

La iniciativa está promovida por Residencial Parva 842, S.L. y tendrá que continuar ahora su correspondiente tramitación urbanística.

La aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local supone, por tanto, el comienzo de un proceso que permitirá materializar la nueva ordenación.

En Parquesol

Asimismo, no es la única transformación residencial que ha pasado por la Junta de Gobierno Local.

En la calle Mateo Seoane Sobral, 42, un antiguo local comercial dejará atrás su uso para convertirse en vivienda.

El espacio, que durante años estuvo destinado a un comercio de fotografía, ocupa 114,45 metros cuadrados construidos en la planta baja de un edificio residencial.

El proyecto autorizado contempla dividir ese espacio en dos viviendas, lo que implica también modificar la configuración del complejo inmobiliario y el número de elementos privativos del edificio.

Las obras cuentan ya con licencia urbanística y tienen un presupuesto de ejecución material de 38.545 euros.